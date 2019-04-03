Бывший капитан сборной РФ, директор РФС по региональной политике и международным отношениям и эксперт бизнес-школы "Сколково" Алексей Смертин поделился с Harvard Business Review Россия советами о том, как можно стать успешным в жизни. По мнению бывшего капитана сборной РФ, самое главное, надо понять, что футбол — командная игра, и секрет успеха состоит в том, как научиться меньше перетягивать одеяло на себя и больше понимать общую стратегию.
Главные решения футболист принимает еще до того, как к нему попадает мяч. Например, когда понимает, что нужно сделать рывок и показать партнеру, что готов принять передачу.
"За доли секунды ты должен предугадать передачу со стороны своего партнера и предугадать продолжение атаки", — говорит Смертин. По его мнению, игра без мяча во многом оказывается важнее, потому что именно твои действия создают возможности для партнеров сделать голевую передачу или забить мяч.
Когда ты чувствуешь своего товарища по команде интуитивно и заранее знаешь, что он будет делать в определенной ситуации, ты учишься предвосхищать его намерения.
Задача тренера в такой ситуации — видя сильные стороны каждого игрока, максимально их использовать. Кто-то из игроков отличается высокой скоростью, другой делает точные передачи и т.д. В зависимости от набора этих свойств у всех игроков команды тренер выстраивает стратегию на сезон и тактику игры на каждый матч.
Каждая команда перед матчем изучает своего соперника и знает, из каких стандартных положений противник может забить гол.
Совет 2. Найти командную скорость
Существует понятие командной скорости: это совокупность скоростей всех игроков. Каждый полностью использует свои силы, чтобы создать дополнительные возможности для себя и своих коллег на поле. Если игрок будет бегать по полю как сумасшедший, то это не прибавит смысла коллективным действиям. Ты постоянно думаешь, что тебе делать, просчитываешь риски, но любое движение не имеет смысла и не приносит никакой пользы, если игрок не создает командную скорость.
Когда я играл за французский клуб "Бордо", в эту команду вернулся многолетний партнер Зинедина Зидана, чемпион мира Кристоф Дюгарри. Мне тогда не хватало понимания, что такое командная скорость: я просто бегал везде, где только мог. В какой-то момент Дюгарри сказал главному тренеру: "Передай этому сумасшедшему русскому, чтобы он перестал бегать везде и занял свою позицию". Так опытный игрок, которому хотелось поднять уровень команды, помог мне научиться командной скорости.
В футболе есть место второго или третьего вратаря в "обойме": эти люди сидят годами в команде и иногда так и не выходят на поле. И тут возникает простой вопрос — готов ли футболист с этим мириться? Многие соглашаются на хорошую зарплату и сидят на вторых ролях. Но чтобы оказаться на поле нужен совсем другой уровень амбиций.
В качестве примера Смертин рассказывает историю, когда в 2003 году его пригласили выступать в составе английского клуба "Челси". "Я приехал в Англию, но мне сразу дали понять, что на поле я не выйду, потому что состав уже сформирован. Я решил поехать на понижение в другой клуб, который только-только вышел в Английскую премьер-лигу. Так я оказался в клубе "Портсмут". В течение года мне удалось проявить себя и на следующий сезон Роман Абрамович и главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо позвали меня в основной состав. Так я начал играть в "Челси" и стал в его составе чемпионом Англии".
До покупки Абрамовичем клуб "Челси" в течение пятидесяти лет не становился чемпионом Англии. Потом главным тренером стал Жозе Моуриньо, который сказал, что пришел в клуб выигрывать, а также напомнил подопечным, что карьера футболиста коротка, и она определяется не количеством нулей на банковском счете, а медалями и регалиями.
Искать мотивацию на длительном промежутке времени очень трудно, и высоких результатов добиваются только игроки, которые не выгорают. Есть ценности, которые человек получает с самого детства и только благодаря им находит мотивацию, но иногда этого не хватает. В таком случае помогает конкуренция: только в среде соперничества можно расти. Поэтому, когда тренер видит, что у футболиста пропал голод, он насытился и уже не может на гора выдавать результат, как раньше, он зачастую искусственным образом стимулирует конкуренцию. В таких случаях клуб может купить молодого, голодного, пусть и менее профессионального игрока. Футболисты начинают соревноваться друг с другом, и у того, кто пресытился, появляется мотивация двигаться дальше.
В футболе важно создать эффективную команду, которая будет готова пройти весь чемпионат и будет думать не столько об одной предстоящей игре, сколько обо всем сезоне. Самая лучшая рефлексия — твоя собственная, ты сам должен продумать, что ты сделал не так.
Как говорил основатель киевской футбольной школы Валерий Лобановский, только жесточайший отбор выносит на гребень волны того, кто обладает способностью к колоссальной концентрации душевных и физических сил в момент наивысшего испытания. Способность к концентрации в самый ответственный момент — это все, что от тебя требуется. В этом и заключается профессионализм, и ты сам несешь ответственность за себя и свой уровень подготовки.
Футбол — это командная игра: если команда не действует, как единый механизм, происходят осечки, всегда есть возможность разделить ответственность, но всегда важно помнить: ты отвечаешь за себя сам. Ты ответственен за себя и за своего партнера, чьи действия ты тоже должен предвосхитить.
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