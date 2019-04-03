Совет 1. Учиться играть без мяча

Главные решения футболист принимает еще до того, как к нему попадает мяч. Например, когда понимает, что нужно сделать рывок и показать партнеру, что готов принять передачу.

"За доли секунды ты должен предугадать передачу со стороны своего партнера и предугадать продолжение атаки", — говорит Смертин. По его мнению, игра без мяча во многом оказывается важнее, потому что именно твои действия создают возможности для партнеров сделать голевую передачу или забить мяч.

Когда ты чувствуешь своего товарища по команде интуитивно и заранее знаешь, что он будет делать в определенной ситуации, ты учишься предвосхищать его намерения.

Задача тренера в такой ситуации — видя сильные стороны каждого игрока, максимально их использовать. Кто-то из игроков отличается высокой скоростью, другой делает точные передачи и т.д. В зависимости от набора этих свойств у всех игроков команды тренер выстраивает стратегию на сезон и тактику игры на каждый матч.

Каждая команда перед матчем изучает своего соперника и знает, из каких стандартных положений противник может забить гол.