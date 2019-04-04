С начала марта в Барнауле активизировались лжеэнергетики, которые вводят собственников квартир в заблуждение и навязывают им установку дорогостоящих электросчетчиков. Они незаконно снимают пломбы с расчетных приборов учета и подставляют доверчивых жильцов под серьезные штрафы. Как гражданам не потерять бдительность, какие последствия для хозяина квартиры наступят после незаконных действий коммунальных аферистов и что собственник должен знать о своем электросчетчике, в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказали представители энергокомпаний: руководитель группы по работе с дебиторами отдела продаж электроэнергии населению Барнаульской горэлектросети Светлана Парфенова и начальник отдела транспортировки электроэнергии "Барнаульской сетевой компании" Юрий Власов. Самые интересные фрагменты интервью публикуем на Amic.ru.

Право на выбор

Корр.: Ситуация с коммунальными мошенничествами актуальна для многих городов России. Это такая общая тенденция, характерная не только для Барнаула. Если говорить об электроэнергии, то в чем суть этого мошенничества?

Юрий Власов: Обман заключается в снятии пломб энергоснабжающей организации. Согласно нашему законодательству, в РФ установку и снятие пломб, ввод в эксплуатацию прибора учета и вывод его из эксплуатации осуществляет либо гарантирующий поставщик, либо сетевая организация, либо исполнитель коммунальных услуг. Этим трем организациям доверено право осуществлять расчеты с потребителями за электрическую энергию. Существует общее правило – организация, которая ввела в эксплуатацию прибор учета, должна и вывести его из эксплуатации при проверке соответствующих параметров работы счетчика. В Барнауле с начала марта сотрудники сторонней организации, которую никто не наделял никаким законным правом, приходят к нашим потребителям, незаконно выводят из эксплуатации приборы учета и ставят дорогие двухтарифные счетчики. Все это сопровождается составлением каких-то непонятных актов и сомнительных документов.

Причем мошенники часто заменяют счетчик, который мог еще работать и работать. Они уверяют доверчивых горожан, что это устаревший прибор учета и его нужно срочно менять, иначе будут штрафные санкции. Под таким давлением абонент соглашается и готов заплатить за это 5900 рублей.

Корр.: Это рыночная цена?

Ю. В.: Это гораздо дороже предложений по установке счетчиков на рынке. Нашим жителям подходит самый простой прибор учета, который, например, у нас стоит 700 рублей. Собственник жилья всегда должен иметь право выбора и понимать, какой ему прибор учета ставить и по какому тарифу рассчитываться. Многие знают, что у нас есть расчеты по одноставочному тарифу, а есть дифференцированный тариф, который позволяет рассчитывать потребление электроэнергии: день/ночь или пик/полупик. При этом абсолютное большинство потребителей выбирают одноставочный тариф. Некоторые приходят ко мне, консультируются по поводу двухтарифных счетчиков для понимания, выгоден ли он им. Чтобы это прояснить, потребителю надо сделать анализ. Достаточно в 7 утра и в 11 вечера снять показания счетчика и посмотреть потребление электроэнергии на суточном интервале. В большинстве случаев становится очевидным тот факт, что переход на двухтарифный счетчик не выгоден. Именно его навязывают мошенники.

Корр.: Кто попадается на их уловки?

Светлана Парфенова: Как и везде по стране попадаются пенсионеры. Приходят и люди среднего возраста, которые после случившегося удивляются, как их смогли одурачить.

Изучаем электросчетчик

Корр.: Когда и как я должна понять, что пора менять электросчетчик?

Ю.В. Это можно узнать самостоятельно и об этом могут оповестить инспекторы "Барнаульской сетевой компании". Они раз в год обязательно посещают всех абонентов и снимают показания с приборов учета. Эти показания заносятся в специальную ведомость. Конечно, они обращают внимание и на сроки поверки электросчетчика. Пенсионеры во время таких визитов почти всегда находятся дома и они информированы о том, когда заканчивается межповерочный интервал.

Самим это тоже увидеть не сложно. На счетчике всегда указан год выпуска. К этой дате можно приплюсовать 16 лет, именно такой межповерочный интервал сейчас имеют счетчики. Если нужна более точная дата, можно посмотреть на пломбу госповерителя, которая изначально установлена на счетчике. На этой пломбе на одной стороне есть римская цифра, обозначающая квартал выпуска. На другой стороне двузначное число, которое указывает на две последние цифры года. Так, если видим 03, значит, прибор учета 2003 года выпуска и в 2019 году у него наступает срок поверки. Пломбу завода изготовителя и органов Госстандарта никто не имеет право снимать. Она свидетельствует о том, что этот счетчик проверили, он исправный и пригоден для учета электроэнергии на территории РФ.

Корр.: А при вводе в эксплуатацию электросчетчика кто его пломбирует?

Ю.В.: Для абонентов Барнаульской горэлектросети пломбирует прибор учета только "Барнаульская сетевая компания". На счетчике ведь два вида пломб: первая – госповерителя, вторая пломба ставится сетевой компанией на месте его присоединения к электрическим сетям. Инспектор, когда приходит на объект и вводит счетчик в эксплуатацию, проверяет схему его подключения и работу. Потом ставит пломбу так, чтобы невозможно было поменять схему подключения прибора учета, и составляет акт. В нем пишет, какая пломба и где она установлена. Один экземпляр акта обязательно передается потребителю.

Корр.: Получается, что на каждый счетчик в Барнауле у энергетиков своего рода паспорт?

Ю.В. Совершенно верно. У нас на каждый счетчик, по которому рассчитывается абонент, имеется информация. Она передается гарантирующему поставщику, то есть Барнаульской горэлектросети. Гарантирующий поставщик знает и о состоянии прибора учета, и о расходе его потребленной электроэнергии.

Не теряем бдительность

Корр.: Представим ситуацию, я нахожусь дома. Ко мне позвонили в дверь какие-то подозрительные личности, которые говорят, что они представители энергетической компании. Что я должна делать? Как себя вести?

Ю.В. Вы должны попросить предоставить удостоверение. Нужно посмотреть печать организации, сравнить фотографию, и посмотреть срок действия документа. Если возникло подозрение – печать расплывчатая или насторожило поведение визитеров, нужно звонить в сервисные центры по телефонам: 50-12-50, 50-20-50, 50-12-48 и уточнять фамилии сотрудников. Не нужно запускать в квартиру тех людей, кому ты не доверяешь.

Корр.: Мы говорим о бабушках, которым в Интернет зайти сложно. Наверное, такой телефон нужно иметь под рукой.

С.П.: Бабушки телефоны Горэлектросети лучше всех знают. Они самые дисциплинированные потребители электроэнергии и ежемесячно передают показания счетчиков.

Корр.: И все-таки, если человек оказался обманутым? Что дальше ему делать?

С.П.: Нужно приглашать инспектора "Барнаульской сетевой компании". Он зафиксирует факт снятия пломбы, осмотрит новый прибор учета, и если он будет соответствовать всем необходимым параметрам, опломбирует его. После этого счетчик будет введен в эксплуатацию и БГЭС начнет начисления по новому прибору учета. Если же абонент не обратится, то за весь тот период времени, когда прибор учета находится без пломбы сетевой организации, потребление будет начисляться по нормативу с учетом повышающих коэффициентов.

Конечно, ситуация неприятная, но собственник помещения несет ответственность за сохранность прибора учета. Это прописано в законодательстве. Штрафные санкции в любом случае будут, но чем быстрее абонент обратится, тем меньше у него будет сумма начислений и финансовых потерь.

За самовольное снятие пломбы с электросчетчика расчет производится не по показаниям прибора учета, а на основании акта о безучетном потреблении исходя из норматива потребления с применением повышающего коэффициента 10. Начисления производятся максимум за три месяца или с момента последней проверки, если она была позднее. Сейчас у нас сумма начислений за самовольное снятие пломб с расчетных приборов учета и несанкционированное вмешательство в работу электросчетчиков начинается от трех тысяч рублей и в некоторых случаях достигает 45 тысяч рублей.

Корр.: Эту информацию всем неравнодушным горожанам нужно обсудить с пожилыми родственниками. И если выяснилось, что были случаи замены прибора учета, нужно срочно обратиться в сервисные центры Барнаульской горэлектросети. Кроме того, в этих случаях, наверное, следует написать заявление в органы внутренних дел, но это личное дело каждого пострадавшего.

Беседовала Оксана Бассауэр