Фото: Владимир Кузнецов, Артем Кошкин/altairegion22.ru, Андрей Луковский

Известный актер Алексей Булгаков скончался в возрасте 68 лет на гастролях в Монголии. Предварительно установлено, что у него оторвался тромб. Всенародную популярность Булгаков завоевал после роли генерала Иволгина в цикле фильмов про особенности национальной охоты и рыбалки.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. Затем семья переехала в Павлодар. Окончив в 1969 году театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова, работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани. До 1982 года — в Карагандинском областном русском драматическом театре имени Станиславского. В 1985-1993 — актер Театра-студии киностудии "Беларусьфильм". До 1995 года был преимущественно актером второго плана.

Посещал Алтайский край в качестве почетного гостя Шукшинского кинофестиваля.