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Долги по зарплате перед работниками "Иткульского спиртзавода" погасили

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Средства с предприятия взыскали судебные приставы
На 'Иткуле' погасили долги по зарплате / Фото: astrakhanfm.ru

На "Иткуле" погасили долги по зарплате / Фото: astrakhanfm.ru

Перед работниками ОАО "Иткульский спиртзавод" погашены все долги, в отношении которых служба судебных приставов возбудила исполнительные производства. Речь идет о сумме около 6,4 млн рублей. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (68,11 УКВ) рассказал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, главный судебный пристав Дмитрий Лабутин.

"По данным на 3 апреля денежные средства взысканы в полном объеме и перечислены с депозитного счета судебных приставов на счета взыскателей. Все исполнительные документы, предъявленные в нашу службу, на данный момент исполнены", – сообщил главный алтайский судебный пристав.

Как позже пояснили порталу Amic.ru в ведомстве, 27 марта было возбуждено 44 исполнительных производства о взыскании задолженности по зарплате на сумму 1 млн 283 тысяч 575,59 рублей. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке и иной кредитной организации. 29 марта 2019 года на депозитный счет поступило 824 тысячи 611,08 рубля, списанные со счета должника. 29 марта деньги были распределены пропорционально задолженности по заработной плате, перечислены взыскателям.

1 и  2 апреля 2019 года было возбуждено еще 264 исполнительных производств на сумму 5 млн 121 тысячу 822,29 рубля. Деньги поступили на счет 2 и 3 апреля, и 3 апреля были распределены пропорционально между работниками.

В начале марта краевая прокуратура сообщала, что долг образовался перед 352 работниками. 

"Задолженность по заработной плате на 3 апреля 2019 года взыскана и перечислена на расчетные счета взыскателям", – уточнили в ФССП. 

Напомним, сейчас на предприятии сложная экономическая ситуация из-за банкротства группы компаний "Кристалл-Лефортово", в состав которой входит завод. "Промсвязьбанк", как один из кредиторов компании, наложил арест на его расчетные счета, остановив операционную деятельность. На предприятии стали сокращать персонал, образовались долги по зарплате. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.04.2019 11:04
LinkiS - Кури, бухай, под


Это нездоровый бред! Это проблема, бро
Табак и алкоголь в этом баттле на трон
Залезли! Мои песни - протест
Куришь и пьёшь? Ставь на своей жизни крест!

0  0
4.04.2019 11:06
Наша Победа

Мы можем победить капитал только одним путем - разрушить систему.
Прекратить покупать пойло разорвав таким образом цепочку.

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