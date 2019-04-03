Зеленскому предсказали победу во втором туре с 49,4% голосов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский наберет во втором туре 49,4% голосов, а действующий президент Петр Порошенко – 19,8%, свидетельствуют результаты экзитпола телеканалов "112 Украина" и NewsOne, опубликованные на сайте Центра "Социальный мониторинг".

"В ответ на вопрос о возможном выборе во втором туре 49,4% отдали предпочтение Зеленскому и 19,8% респондентов – Порошенко", – говорится в исследовании.

19,2% опрошенных затруднились ответить. Еще 11,6% сказали, что не будут участвовать в голосовании.

Экзитпол телеканалов "112 Украина" и NewsOne проведен совместно Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Центром "Социальный мониторинг" (Украина).

Отмечается, что были опрошены более 29,5 тыс. избирателей на выходе с 500 избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года. В первом туре победу с большим отрывом одержал Зеленский.