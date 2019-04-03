Четверг, 4 Апрель, 00:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,16
€ 73,17
Обь
107см +30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Жителя Барнаула задержали за кражу новой обуви в торговом центре

, ИА "Амител"
Ранее Росстат сообщил, что треть российских семей не могут себе позволить купить новую обувь
Покупатель, воспользовавшись моментом, похитил пару ботинок и скрылся / Фото: 2gis.ru

Покупатель, воспользовавшись моментом, похитил пару ботинок и скрылся / Фото: 2gis.ru

В Барнауле полицейские задержали местного жителя 1985 года рождения, которого подозревают в краже обуви, совершенной в торговом центре, сообщает МВД по Алтайскому краю. 

Отмечается, что накануне в отделе обуви одного из торговых центров Барнаула покупатель, воспользовавшись моментом, когда продавец отвлекся, похитил пару ботинок и скрылся. Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию.

Сумма причиненного ущерба составила более 7000 рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Похищенную обувь мужчина успел продать неизвестному.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у Росстата информация о том, что россиянам не хватает денег на обувь. По данным ведомства, у 35,4% российских семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
00:14
Росстат дал оптимистичные пояснения к своей статистике о бедности в стране 0
23:28
Кокорину и Мамаеву продлили арест еще на полгода – до 25 сентября 0
23:22
Жителя Барнаула задержали за кражу новой обуви в торговом центре 0
23:02
Директор и бухгалтер алтайской компании наказаны за хитрые махинации с налогами 0
22:51
Зеленскому предсказали победу во втором туре с 49,4% голосов 0
22:28
Росгвардеец освободил от службы за 150 кг копченой рыбы и 90 кг красной икры 1
22:08
Песков не знает, почему россиянам не хватает денег на обувь 2
21:42
Законопроект, предполагающий новые санкции против России, внесли в Конгресс США 0
21:24
Алексей Панин рассказал, как дурачился с Булдаковым на съемках 0
21:08
Как Алексей Булдаков приезжал на Алтай 0
21:01
Житель Новоалтайска обвиняется в публичном унижении сотрудника Росгвардии 1
20:34
Опубликовано одно из последних выступлений Булдакова, на котором актер заплакал 0
20:24
Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту 0
20:12
Стала известна дата прощания с Алексеем Булдаковым 0
19:48
Назван средний возраст начинающего предпринимателя в России 0
19:34
Росгвардия уволит сотрудника, своровавшего вещи из машин и печенье из магазина 1
19:08
Коротко о главном: паводок, интервью с Максимом Костенко и воздух на продажу
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 апреля
19:03
Что случилось и почему умер Алексей Булдаков 1
18:47
Умер актер Алексей Булдаков – генерал из "Особенностей национальной охоты" 9
18:36
Путин на своем лимузине заехал прямо в цех нового завода по сборке Mercedes 8
18:24
Как добиться успеха: шесть советов от Алексея Смертина 3
18:14
Основатель "Озорной шишки" и его семья погибли в ДТП на Алтае 3
17:51
Голикова: "Смертность в 2018 году выросла в 32 регионах России" 7
17:34
Участок дороги в районе ВРЗ перекрыли в Барнауле на три недели 0
17:23
Россиянам напомнили о двух продолжительных праздниках в мае 1
17:14
Состав совета по реализации семейной политики утвердил губернатор Томенко 1
17:03
Бомбардировщики США отработали условные ядерные удары по России 6
16:48
Паводок на подходе: уровень рек в Алтайском крае приближается к критическому 1
16:32
"Руки Вверх": как выиграть билет на концерт легендарной группы 0
16:27
Москвич за 5 тысяч продал диван, в котором его отец хранил 175 тысяч на похороны 0
16:15
Экс-глава сельсовета на Алтае идет под суд по обвинению во взятке 0
16:02
Росстат заявил о рекордном росте высокопроизводительных рабочих мест 9
15:49
Законно ли отключать электричество в садоводствах на зиму: разъяснения УФАС 8
15:33
Алтайская семья из села несколько дней прожила в особняке на Рублевке 16
15:22
Правила расходования регионального маткапитала могут изменить на Алтае 0
15:11
Владелец автомойки в Барнауле пояснил, почему не успевает снести ее в срок 13
15:04
Стоп-кадр. Первые цветы в Барнауле весной 2019 1
15:02
Правительство не продлило соглашение о фиксировании цен на бензин и дизтопливо 4
14:56
"АлтайБаскет" дома разгромно проиграл тульскому "Арсеналу" 0
14:54
Алтайские вузы намерены реализовывать совместные образовательные проекты 0
14:39
Грузовой поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку в Новосибирской области 0
14:21
Российской семье для "сведения концов с концами" требуется 58,5 тысячи рублей 17
14:02
Голикова заявила о возможности сокращения сроков госзакупок 0
13:57
Зимние ограничения на парковку автомобилей отменили в Барнауле 3
13:34
Систему для оценки клещевой угрозы создали новосибирские ученые 0
13:28
Первый рубеж пройден: БСК рассказали, как борются с паводком 0
13:22
Название для первого национального парка в Алтайском крае выберут жители 3
13:14
Стихия побеждена: паводковую обстановку стабилизировали в селе Теньга на Алтае 0
13:03
Матвиенко: врачу нужно месяц работать, чтобы поставить печать у нотариуса 19
12:51
Алтайский край намерен к 2024 году увеличить производительность труда на 5% 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.