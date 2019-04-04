В пресс-службе Росстата, комментируя результаты исследования "Комплексное наблюдение условий жизни населения", отметили, что показанная ведомством ситуация в стране по ряду важнейших показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, хоть и не самая лучшая, но все же улучшилась по сравнению с 2016 годом, сообщает RNS.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Росстата о финансовом положении домохозяйств требуют разъяснений. В исследовании, в частности, сообщалось, что 35,4% домохозяйств не имеют возможности покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезону).

"Корректная интерпретация данных исследования должна включать в себя сравнение результатов раундов 2018 года и предшествующих лет. По целому ряду других важнейших показателей, характеризующих уровень и качество жизни, включая возможность оплачивать жизненно важные лекарства, покупать одежду по мере износа, употреблять фрукты в любое время года и т.д. ситуация также улучшилась по сравнению с предыдущим раундом 2016 года", — сообщили в пресс-службе Росстата.

Также в ведомстве отметили, что согласно исследованию, по сравнению с 2016 годом количество домохозяйств, способных заменить пришедшую в негодность самую простую мебель, увеличилось с 37,6% до 45,9%.

Привели и другие примеры. Так, число семей, у всех членов которых есть возможность приобретать две пары удобной и подходящей по сезону обуви ежегодно, выросло с 50,3% до 63,8%.

Число семей, имеющих возможность приглашать гостей на семейное торжество увеличилось с 70,5% до 74,2%.

Число семей, которые с большими затруднениями могут "свести концы с концами" при покупке самого необходимого, уменьшилось с 17,4% до 14,6%.

Число семей, оплачивающих аренду или ипотечный кредит, и из-за недостатка средств, допустивших задолженность два и более раза, уменьшилось с 8% до 3%.

Другими словами, ситуация в стране, по мнению Росстата, становится лучше, чем буквально несколькими годами ранее.