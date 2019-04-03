Пресненский суд Москвы в среду, 3 апреля, продлил арест полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина до 25 сентября, сообщает RT.

"Главное – без паники. Даже полгода – ничего страшного. Детям скажи – пусть по телику смотрят. Все нормально будет", – сказал Мамаев жене.

#КокоринМамаев Внезапно выключился свет. "Побег!" — прошептала Алана Мамаева



Кто-то из репортеров случайно нажал спиной на выключатель pic.twitter.com/zgdrvfNJVT — СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 3 апреля 2019 г.

Отмечается, что суд "не видит причин для изменения меры пресечения". Мотивировка все та же: подсудимые опасны для общества и свидетелей.

Ранее следствие просило продлить срок ареста футболистов на полгода.

Открытое судебное заседание назначено на вторник, 9 апреля. В среду, 3 апреля, в Пресненском суде Москвы прошло предварительное заседание по итогам расследования по делу спортсменов.