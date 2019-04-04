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Белокуриха предлагает сократить размер курортного сбора

, ИА "Амител"
Вместо 50 рублей с туриста власти и бизнес просят сделать 30 рублей
В Белокурихе задумались о сокращении курортного сбора / Фото: http: kuban24.tv

В Белокурихе задумались о сокращении курортного сбора / Фото: http: kuban24.tv

Власти и бизнес алтайского города-курорта Белокуриха предлагают сократить размер сбора с туристов с 50 до 30 рублей в день. Об этом сообщила исполняющая обязанности заведующего отделом по курортному делу и туризму администрации города Наталья Теплова.

"Со ссылкой на мнение операторов курортного сбора, гостей города-курорта и анализ, говорящий о тенденции к снижению турпотока, она предложила рассмотреть возможность в 2020 году уменьшить размер курортного сбора с 50 до 30 рублей с человека в сутки", – сообщает пресс-служба краевого парламента, в стенах которого в среду, 3 апреля, обсуждали этот вопрос.

Курортный сбор в Белокурихе ввели с мая 2018 года. Тогда с туристов за сутки пребывания в отеле или гостинице брали по 30 рублей. С 2019 года – по 50 рублей.

Власти планировали собрать в минувшем году 34 млн рублей курортного сбора, а получилось всего 20,6 млн.

В январе 2019 года специалисты Счетной палаты региона провели анализ использования средств курортного сбора в 2018 году. Результаты проверки выявили проблемы в сфере администрирования сбора, а также дисбаланс предприятий и предпринимателей, работающих на санаторно-гостиничном рынке официально и неофициально.

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.04.2019 07:31
- гость -

Да уберите его вообще. Иначе все в турцию и вьетнам уедут.

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4.04.2019 08:07
- гость -

Уж Вьетнам точно на Белокуриху не променяю!

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