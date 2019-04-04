Ученые разработали способ борьбы с аритмией с помощью пучков света

Группа ученых из Нидерландов при участии сотрудника Уральского федерального университета (УрФУ) предложила новый способ оперативного устранения аритмии с помощью пучков света, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.

По данным Всемирной организации здоровья, двумя основными причинами смертности в мире являются ишемическая болезнь сердца и инсульты, причем треть смертей от инсультов вызваны сердечной аритмией.

Как пояснили в министерстве, самый распространенный способ справиться с летальными аритмиями и вернуть человека к жизни — приложить при остановке сердца дефибриллятор, который генерирует мощное электрическое поле. Однако применение дефибриллятора повреждает ткань сердца и чрезвычайно болезненно для человека, что может даже приводить к психическим расстройствам.

"Группа ученых из Лейденского университетского медицинского центра (LUMC, Голландия), в состав которой входит кандидат физико-математических наук, сотрудник УрФУ и Гентского университета (Бельгия) Александр Панфилов, разработали прогрессивную методику предотвращения смертности от сердечной аритмии. <...> Они предложили устранять аритмии и восстанавливать нормальный сердечный ритм, используя не электрические разряды, а световые пучки", — отметили в министерстве.

Ученые из LUMC предложили для восстановления сердечного ритма использовать недавно изобретенную методику оптогенетики. Суть ее в том, что, если "заразить" клетки сердечной ткани специальными вирусами, то они станут вырабатывать светочувствительный белок родопсин (аналогичный белок содержится в сетчатке глаза и обеспечивает зрительное восприятие), то есть станут светочувствительными. И при определенном воздействии на них пучком света можно устранять аритмии и восстанавливать нормальный сердечный ритм.

"Мы идем к нетравматичному, безболезненному, доступному и эффективному способу предотвращения смертности от сердечной аритмии", — отметил Панфилов.

В настоящее время ученые продолжаются исследования в этой области в Лейденском университетском медицинском центре и Институте Макса Планка (Геттинген, Германия), их задача — усовершенствовать методику для проведения клинических испытаний.