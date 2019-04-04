МИД оценил заявления постпреда США при НАТО по Керченскому проливу

Заместитель главы МИД России Григорий Карасин в интервью ТАСС отметил, что заявления НАТО по Керченскому проливу звучат как подыгрывание лозунгам президента Украины Петра Порошенко.

"Звучит как одностороннее подыгрывание милитаристским лозунгам Порошенко для обострения ситуации накануне второго тура в надежде на то, что это поможет поднять псевдопатриотический дух украинского избирателя", — подчеркнул Карасин.

Он также отметил, что делается это в преддверии второго тура выборов.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.