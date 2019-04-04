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Украинский хлебозавод декоммунизировал свой черный хлеб

, ИА "Амител"
Новое название придумали сами сотрудники завода
Теперь хлеб называется 'Галицкий' / Фото: ua.all.biz

Теперь хлеб называется "Галицкий" / Фото: ua.all.biz

На Украине на основании закона о декоммунизации местный хлебозавод переименовал один из сортов выпускаемого хлеба, сообщает УНИАН.

На Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации, запрещающий коммунистическую пропаганду и символику. Он предполагает также демонтаж памятников советским государственным деятелям, переименование топографических объектов, названных в их честь.

Отмечается, что на хлебозавод поступило письмо от заместителя главы Николаевской области Вячеслава Боня, в котором он, ссылаясь на указанный закон, объяснил, почему хлеб не может называться "Стахановский".

"Они нам целое письмо прислали по этому поводу. В частности, расписали, кто такой был Алексей Стаханов", — рассказали представители предприятия.

Новое название придумали сами сотрудники завода. Теперь хлеб называется "Галицкий".

Забойщик шахты "Центральная-Ирмино" в городе Ирмино Луганской области Украины Алексей Стаханов стал известен во всем Советском Союзе после того. Сообщалось, что в 1935 году за одну смену вместе с двумя помощниками он добыл 102 т угля при норме 7 т на одного забойщика. После этого в СССР возникло Стахановское движение, когда работники самых разных отраслей народного хозяйства стремились многократно превысить установленные планом нормы производства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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