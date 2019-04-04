Голикова заявила об идее выдавать маткапитал за рождение первенца

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телепрограммы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявила, что в правительстве обсуждают возможность выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка.

"Я не буду скрывать, и такие варианты тоже обсуждаются", – сказала Голикова, отвечая на вопрос ведущих.

"Конечно, на это потребуются значительные средства", – добавила она. Детали раскрывать она не стала.

Голикова также напомнила, что в России уже действуют различные виды финансовой поддержки для семей с детьми: адресные и однократные выплаты на первого ребенка, средства материнского капитала на второго и последующих детей.

Также был поднят вопрос смертности в стране. Накануне Голикова заявила, что смертность в 2018 году выросла в 32 регионах России. "Потенциал у регионов с точки зрения снижения смертности имеется", – ответила она.

Ранее сообщалось, что единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей должны получать не только семьи, где родился третий ребенок, но и родители, у которых появился четвертый и последующие дети. Такое предложение, дополняющие законопроект о многодетных семьях, направил в среду, 3 апреля, Голиковой председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

Материнский (семейный) капитал – это материальная помощь от государства молодым семьям при рождении или усыновлении второго и последующих детей, при этом количество родов значения не имеет, но воспользоваться мерой господдержки можно лишь единожды.