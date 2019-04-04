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Телеведущий Норкин "исчез" из студии НТВ после спора с экспертом

, ИА "Амител"
Супруга Норкина отметила, что в настоящее время он находится под наблюдением врачей
Подробности состояния Норкина не раскрываются / Фото: news2world.net

Подробности состояния Норкина не раскрываются / Фото: news2world.net

Ведущий политического ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин неожиданно покинул студию во время прямого эфира после спора с журналистом, писателем и автором документальных фильмов Сергеем Лойко. Видео опубликовано на YouTube (смотреть с 15 мин. 13 сек.).

После рекламного блока в кадре появился новый ведущий Александр Гурнов. "Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается", – объяснил свое появление Гурнов.

Супруга Норкина Юлия прокомментировала информацию о его внезапном исчезновении из студии телеканала НТВ, – сообщает ФАН. По ее словам, в настоящее время Норкин находится под наблюдением врачей. Она также добавила, что не может раскрыть подробности о состоянии телеведущего.

Сергей Лойко в своем Facebook прокомментировал уход ведущего в разгар передачи: "Меня пригласили в программу Андрея Норкина на НТВ рассказать про Украину. Я пришел, рассказал, что украинцы – свободные люди и что в Украине власть принадлежит народу. Видимо для ведущего Андрея это стало откровением".

Уход Норкина вызвал тревогу у зрителей. В комментариях к этому видео и последующему выпуску передачи, которую ведет уже другой ведущий – Иван Трушкин, многие просят вернуть Норкина и желают ему здоровья.

В комментариях предполагают, что Норкин не смог больше терпеть агрессивное поведение гостей.

Напомним, в сентябре прошлого года Норкин выгнал из студии украинского эксперта и посетовал, что не может избить его в прямом эфире. В ходе программы председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко неоднократно перебивал ведущего, и в какой-то момент Норкину это надоело. В октябре Норкин назвал гостя Александра Никонова скотиной, выгнал и пригрозил "кровавыми соплями". В конце марта 2019 года Норкин и украинский политолог устроили словесную перепалку в прямом эфире, после чего гостя попросили удалиться из телестудии.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.04.2019 09:33
гость

что в Украине власть принадлежит народу. Видимо, для ведущего Андрея это стало откровением

Более того, это даже дл народа Украины стало откровением

0  0
4.04.2019 09:35
- гость -

Достали уже эти темы про Украину...Видно Норкина тоже!

0  0
4.04.2019 09:37
гость

в Украине власть принадлежит народу

Он сейчас своим нацикам в харю плюнул. Молодые люди окружили Избирком и думали, что они власть. а он про какой то народ понес

0  0
4.04.2019 09:41
гость

Хреново, что тема про Украину может стать последней темой в нашей жизни. Если корабли НАТО пойдут через Керченский пролив, а наши будут их не пускать. Тогда даже для Польши, которая обещает ядерный удар по России, тема Украины может стать последней

0  0
4.04.2019 09:43
Борис

Когда два "черта" в человеке, довели его до инфаркта. Украина еще многих утянет в царство мертвых, где никому ничего не надо.

0  0
4.04.2019 09:48
Борис

тема Украины может стать последней
-----
Впервые об этом сообщило уральское информагентство УРА.Ру более трёх лет тому назад . На Южном Урале, под строжайшем секретом, в горной породе вырубывают гигантский "улей", в котором можно разместить город, рассчитанный на жизнь в нём до 300 тысяч (!) человек. Опекает сооружение этого секретного подземного города лично Владимир Владимирович Путин. гость ты в списке трехсот тысяч есть? Или отправишься в "Рай"?

0  0
4.04.2019 09:55
гость

4.04.2019 09:48
Борис

Борис, я в рай. Ты тоже умрешь, причем даже если войны не будет, ведь это факт. Поэтому делай правильный выбор, пока не поздно. Если ты за укронацистов, ты будешь гореть в аду стопудово. Там такие твари, ты просто их не видел

0  0
4.04.2019 09:56
гость

Ситуация может выйти из под контроля. Норкин же не смог контролировать ситуацию. Так же она может выйти из под контроля в глобальном масштабе. И уже никто никогда не будет обсуждать Украину

0  0
4.04.2019 09:57
гость

Достали уже эти темы про Украину

Так с Украины все наши беды, как ее не обсуждать. Из-за ее госпереворота к нам Крым пришел, а с ним санкции, которые разорвали нашу экономику. И ничего мы теперь не сделаем, пока санкции не отменят. А чтобы их отменили, надо решать вопросы с Украиной, поэтому это важнейшая тема

0  0
4.04.2019 10:02
Борис

Там такие твари, ты просто их не видел
---------------------
Зачем мне их видеть? Если ты, живя здесь, хуже Порашенко.

0  0
4.04.2019 10:15
гость

4.04.2019 10:02
Борис
Зачем мне их видеть? Если ты, живя здесь, хуже Порашенко

Так ты еще хуже, ты - за Порошенко

0  0
4.04.2019 10:15
гость


4.04.2019 10:02
Борис

А укронацисты такие же как ты

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