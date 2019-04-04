Телеведущий Норкин "исчез" из студии НТВ после спора с экспертом

Ведущий политического ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин неожиданно покинул студию во время прямого эфира после спора с журналистом, писателем и автором документальных фильмов Сергеем Лойко. Видео опубликовано на YouTube (смотреть с 15 мин. 13 сек.).

После рекламного блока в кадре появился новый ведущий Александр Гурнов. "Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается", – объяснил свое появление Гурнов.

Супруга Норкина Юлия прокомментировала информацию о его внезапном исчезновении из студии телеканала НТВ, – сообщает ФАН. По ее словам, в настоящее время Норкин находится под наблюдением врачей. Она также добавила, что не может раскрыть подробности о состоянии телеведущего.

Сергей Лойко в своем Facebook прокомментировал уход ведущего в разгар передачи: "Меня пригласили в программу Андрея Норкина на НТВ рассказать про Украину. Я пришел, рассказал, что украинцы – свободные люди и что в Украине власть принадлежит народу. Видимо для ведущего Андрея это стало откровением".

Уход Норкина вызвал тревогу у зрителей. В комментариях к этому видео и последующему выпуску передачи, которую ведет уже другой ведущий – Иван Трушкин, многие просят вернуть Норкина и желают ему здоровья.

В комментариях предполагают, что Норкин не смог больше терпеть агрессивное поведение гостей.

Напомним, в сентябре прошлого года Норкин выгнал из студии украинского эксперта и посетовал, что не может избить его в прямом эфире. В ходе программы председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко неоднократно перебивал ведущего, и в какой-то момент Норкину это надоело. В октябре Норкин назвал гостя Александра Никонова скотиной, выгнал и пригрозил "кровавыми соплями". В конце марта 2019 года Норкин и украинский политолог устроили словесную перепалку в прямом эфире, после чего гостя попросили удалиться из телестудии.