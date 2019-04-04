Телеведущий Норкин "исчез" из студии НТВ после спора с экспертом

Ведущий политического ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин неожиданно покинул студию во время прямого эфира после спора с журналистом, писателем и автором документальных фильмов Сергеем Лойко. Видео опубликовано на YouTube (смотреть с 15 мин. 13 сек.).
После рекламного блока в кадре появился новый ведущий Александр Гурнов. "Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается", – объяснил свое появление Гурнов.
Супруга Норкина Юлия прокомментировала информацию о его внезапном исчезновении из студии телеканала НТВ, – сообщает ФАН. По ее словам, в настоящее время Норкин находится под наблюдением врачей. Она также добавила, что не может раскрыть подробности о состоянии телеведущего.
Сергей Лойко в своем Facebook прокомментировал уход ведущего в разгар передачи: "Меня пригласили в программу Андрея Норкина на НТВ рассказать про Украину. Я пришел, рассказал, что украинцы – свободные люди и что в Украине власть принадлежит народу. Видимо для ведущего Андрея это стало откровением".
Уход Норкина вызвал тревогу у зрителей. В комментариях к этому видео и последующему выпуску передачи, которую ведет уже другой ведущий – Иван Трушкин, многие просят вернуть Норкина и желают ему здоровья.
В комментариях предполагают, что Норкин не смог больше терпеть агрессивное поведение гостей.
Напомним, в сентябре прошлого года Норкин выгнал из студии украинского эксперта и посетовал, что не может избить его в прямом эфире. В ходе программы председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко неоднократно перебивал ведущего, и в какой-то момент Норкину это надоело. В октябре Норкин назвал гостя Александра Никонова скотиной, выгнал и пригрозил "кровавыми соплями". В конце марта 2019 года Норкин и украинский политолог устроили словесную перепалку в прямом эфире, после чего гостя попросили удалиться из телестудии.
Комментарии
что в Украине власть принадлежит народу. Видимо, для ведущего Андрея это стало откровением
Более того, это даже дл народа Украины стало откровением
Достали уже эти темы про Украину...Видно Норкина тоже!
в Украине власть принадлежит народу
Он сейчас своим нацикам в харю плюнул. Молодые люди окружили Избирком и думали, что они власть. а он про какой то народ понес
Хреново, что тема про Украину может стать последней темой в нашей жизни. Если корабли НАТО пойдут через Керченский пролив, а наши будут их не пускать. Тогда даже для Польши, которая обещает ядерный удар по России, тема Украины может стать последней
Когда два "черта" в человеке, довели его до инфаркта. Украина еще многих утянет в царство мертвых, где никому ничего не надо.
тема Украины может стать последней
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Впервые об этом сообщило уральское информагентство УРА.Ру более трёх лет тому назад . На Южном Урале, под строжайшем секретом, в горной породе вырубывают гигантский "улей", в котором можно разместить город, рассчитанный на жизнь в нём до 300 тысяч (!) человек. Опекает сооружение этого секретного подземного города лично Владимир Владимирович Путин. гость ты в списке трехсот тысяч есть? Или отправишься в "Рай"?
4.04.2019 09:48
Борис
Борис, я в рай. Ты тоже умрешь, причем даже если войны не будет, ведь это факт. Поэтому делай правильный выбор, пока не поздно. Если ты за укронацистов, ты будешь гореть в аду стопудово. Там такие твари, ты просто их не видел
Ситуация может выйти из под контроля. Норкин же не смог контролировать ситуацию. Так же она может выйти из под контроля в глобальном масштабе. И уже никто никогда не будет обсуждать Украину
Достали уже эти темы про Украину
Так с Украины все наши беды, как ее не обсуждать. Из-за ее госпереворота к нам Крым пришел, а с ним санкции, которые разорвали нашу экономику. И ничего мы теперь не сделаем, пока санкции не отменят. А чтобы их отменили, надо решать вопросы с Украиной, поэтому это важнейшая тема
Там такие твари, ты просто их не видел
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Зачем мне их видеть? Если ты, живя здесь, хуже Порашенко.