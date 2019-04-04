ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает население о риске подтоплений в результате разлива двух рек, уровень которых приближается к критической отметке.

Речь идет о реках Алей (в районе Рубцовска) и Чарыш (возле села Белоглазово в Шипуновском районе). Их уровни по данным на 3 апреля (16:00) составили 588 см и 514 см соответственно.

Таким образом, чтобы залить прибрежные территории, Алею осталось подняться на 12 см, а Чарышу – на 8 см.

Рядом с Рубцовском ситуацию усугубляет образовавшийся ледяной затор. Решается вопрос о проведении взрывных работ, призванных облегчить прохождение льда по реке.

Паводковая обстановка находится на контроле чрезвычайных служб. На случай ее осложнения подготовлены пункты временного пребывания людей.