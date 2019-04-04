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Избиение кондуктора и пассажирки в автобусе Бийска попало на видео

, ИА "Амител"
Один из напавших мужчин задержан
Конфликт начался после того, как кондуктор в грубой форме сделала двум пассажирам замечание / Фото: скриншот из видео

Конфликт начался после того, как кондуктор в грубой форме сделала двум пассажирам замечание / Фото: скриншот из видео

На камеру видеонаблюдения попало нападение двух мужчин на кондуктора и пассажирку в полупустом автобусе, случившееся вечером в Бийске, сообщает "Бийский рабочий".

По предварительной информации, конфликт начался после того, как кондуктор в грубой форме сделала двум пассажирам замечание по поводу того, что они щелкали семечки и бросали кожуру в салон.

В ответ ей заявили, что "за базар надо ответить". Видя, что на работницу пассажироперевозчика накинулись двое пьяных, единственная кроме них пассажирка в салоне попыталась оттолкнуть агрессивных горожан. В ответ же досталось и "защитнице".

"Водитель – это вообще отдельная тема. Меня его поведение шокировало. Когда я ему кричала: "Останови!" (думала вытолкнуть парней из автобуса), он сказал: "Едем дальше", – рассказала отважная бийчанка. – А мне было реально страшно. Представляете, меня повалили на пол, тут же открытая дверь. И все это происходит на ходу. Меня могли спокойно выбросить на дорогу".

После этого девушка обратилась в полицию, написала на обидчиков заявление и сняла побои.

"У меня есть синяки, ссадины, – объяснила бийчанка. – Но внутри болит больше: где-то в груди и еще в районе почки".

3 апреля одного из подозреваемых задержали. Им оказался 23-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

4.04.2019 09:24
MEYSON

Мало того что семечки, они бухали в общественном транспорте, и действительно, что за водила такой, что девушкам не помог, на просторах интернета можно найти полную версию видео событий...в тюрьму однозначно!!!

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4.04.2019 09:38
- гость -

Быдло-кондуктор получила по шее от было-пассажиров.

кстати одна из причин почему не езжу на общественном транспорте

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4.04.2019 09:50
- гость -

как Корорина и Мамаева закрыть на два года минимум

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