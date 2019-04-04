Вице-президент США Майк Пенс в достаточно резкой форме призвал Турцию отказаться от закупки российских систем ПВО С-400, сообщает "Интерфакс".

"Турции надо выбрать — хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса в мировой истории или хочет рисковать надежностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая наш альянс", — заявил Пенс.

По его словам, трата $2,5 млрд на закупку военной техники у России несет угрозу для НАТО и его обороноспособности.

При этом он назвал подозрительным тот факт, что президент Эрдоган не отказался от этой идеи даже после того, как американцы предложили им альтернативный вариант в виде своих ПРО Patriot.

Напомним, ранее Соединенные Штаты в знак протеста против закупки С-400 отказались поставлять туркам материалы для истребителей F-35 и пригрозили полной остановкой продажи этих самолетов.