Холодное водоснабжение временно ограничено в барнаульском поселке Спутник 4 апреля в связи с работами по промывке водонапорной башни.
По информации Барнаульского водоканала, работы проводятся по адресу улица Декоративная, 59 с 08:00 до 16:00.
Холодная воду будет отсутствовать по следующим адресам:
- Авиаторов, 1-19а, 2-40;
- Малиновая, 1-45, 2-38
- Смородиновая, 2-22, 1-23;
- Черемуховая, 1а-37,2а-36;
- Живописная, 2а-38;
- Кленовая, 1-87, 10-68;
- Соловьиная, 2-45,2-34;
- Декоративная, 1-91, 2-72;
- Тополиная, 1-23, 2-18;
- Ясеневая, 1-29,2-36;
- Калиновая, 1-37, 2-32;
- Вишневая, 1-77, 2-90;
- Яблоневая, 1-35, 2-32;
- Лиловая, 1-49, 2-50;
- 1-я Малиновая, 1-17, 2-20;
- 2-я Малиновая, 1-18, 2-24;
- 3-я Малиновая,1-25, 2-24;
- 4-я Малиновая, 1-25, 2-26;
- Медовая, 9-25а;
- Клюквенная, 18-22;
- Дубовый, 1-23а;
- Орлиная, 1-29, 2-22;
- Плодовый, 2-30;
- Барбарисная, 1-35, 2-36;
- Ивовая, 1-67, 2-36;
- Черничная, 2-88, 19-73;
- Персиковая, 24-68, 23-71;
- Лимонная, 27-73, 26-74;
- Имбирная, 47-75, 52а-72.
После производства работ возможно временное ухудшение качества воды.
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