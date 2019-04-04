Начальник межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций (МЦТЭТ) Алейска Алтайского филиала компании "Ростелеком" Андрей Хайдуков вошел в число победителей Всероссийского конкурса "Лучшие руководители Российской Федерации". В отрасли телекоммуникаций он работает 16 лет, 12 из них – на руководящих позициях.

"Любая задача должна решаться поэтапно, с обозначением времени и объемов работ. Не разобрался сам – не думай, что разберутся без тебя. Будь компетентен в тех вопросах, по которым идет дискуссия. И, конечно, систематический контроль за качеством работ подчиненных, – делится принципами своего руководства в "Ростелекоме" Андрей Хайдуков. – Приняв участие в федеральном конкурсе, я хотел получить независимую оценку себя как руководителя. Приятно, что она оказалась высокой".

Конкурс из пяти этапов стартовал 18 мая 2018 года и завершился в феврале текущего года. Из 30 тысяч участников победителями стали 548 российских руководителей. Медаль победителя конкурса для Андрея Хайдукова организаторы передали в "Ростелеком", дипломом его поздравили в администрации Алейского района, а почетную грамоту на торжественной церемонии награждения вручил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

"Работать руководителем технического подразделения в "Ростелекоме" – значит одновременно решать десятки разноплановых задач, управлять коллективом численностью 200 человек и ежедневно держать ситуацию под личным контролем. В Алтайском филиале с этой ролью успешно справляются десять менеджеров. Андрея Хайдукова отличает активная позиция. Его инициативы по улучшению производственных процессов в МЦТЭТ Алейска применяются в других подразделениях филиала и компании", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Организатором конкурса выступило Управление кадровой политики и развития профессиональных компетенций Межрегионального центра качества и инноваций. Цель мероприятия – выявление и поддержка перспективных руководителей, предоставление им дополнительных возможностей на федеральном уровне. По заявлению представителей Центра, конкурсные материалы будут предложены федеральным органам власти при разработке стратегии развития страны и, возможно, войдут в историю как примеры удачных законотворческих инициатив.

Справка. Кроме алтайского менеджера, победителями конкурса стали еще шесть представителей "Ростелекома". Это руководители подразделений Красноярского, Тамбовского, Смоленского, Пензенского, Краснодарского филиалов и филиала компании в Чувашской Республике.