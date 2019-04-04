В Росстате ответили на просьбу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова разъяснить, как они сделали выводы о том, что треть россиян не может себе купить сезонную обувь, сообщает РИА "Новости".

В ведомстве пояснили, что никакой ошибки тут быть не может, потому что методика комплексного наблюдения условий жизни населения разрабатывалась лучшими экспертами страны и считается одним из самых глубоких исследований.

Сведения получены по такой системе на основании опроса 60 тысяч домохозяйств.

При этом в Росстате призвали воспринимать сведения в разрезе сравнения с предыдущими исследованиями.

А они говорят как раз о том, что уровень жизни населения растет. В частности тех, кто с трудом сводит "концы с концами" за три года стало меньше почти на 3 процентных пункта – с 17,4 до 14,6%.

Аналогичная тенденция прослеживается и по многим другим критериям. В том числе стало меньше и тех, кто не может позволить себе купить сезонную обувь по мере износа, уточнили в ведомстве.