ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщает о стабилизации паводковой обстановки в регионе.

Наибольшее опасение у специалистов вызывали участки на реках Алей и Чарыш. Однако за сутки вода на них резко спала.

Так, на Алее вблизи Рубцовска уровень воды опустился до 540 см (критический – 600 см), а на Чарыше рядом с Белоглазово (Шипуновский р-н) – до 428 (520).

В связи с этим специалисты регионального управления МЧС России проинформировали, что в ближайшее время подтоплений населенных пунктов Алтайского края не прогнозируется.