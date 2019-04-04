Действующий президент Украины Петр Порошенко принял вызов шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе, сообщает RT со ссылкой на Twitter главы государства.
Он рекомендовал политическому оппоненту ознакомиться с правилами проведения такого мероприятия, напомнив, что трансляцию могут вести все телеканалы для десятков миллионов людей.
"Стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", – написал Порошенко.
Дебаты пройдут в Киеве на стадионе "Олимпийский". Национальная общественная телерадиокомпания Украины подтвердила наличие технической оснащенности, позволяющей транслировать их.
Комментарии
Маладэц, не зассал!!!
Порошенко будет порван, грелка Тузиком.