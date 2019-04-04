Фото: пресс-служба администрации Барнаула
Барнаульский планетарий будет располагаться в здании Крестовоздвиженской церкви еще два года. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи главы города Сергея Дугина и митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, процесс передачи здания Барнаульского планетария – объекта культурного наследия – приходу Крестовоздвиженской церкви города Барнаула завершен.
"Работа по передаче здания началась еще в 2013 году, когда приход Крестовоздвиженской церкви направил в администрацию города Барнаула соответствующее заявление, и должна была быть завершена до конца 2019 года. Была утверждена "дорожная карта", по которой мы и двигались. На сегодняшний день процесс передачи здания завершен. Считаю, что мы приняли хорошее и достойное решение, в том числе для жителей города Барнаула. С одной стороны, здание возвращено Русской православной церкви, с другой, Барнаульский планетарий получил возможность продолжить свою работу на привычном для горожан месте еще сроком на два года. За это время мы определимся с его новым месторасположением", – сообщил Сергей Дугин.
Глава города поблагодарил Митрополита за совместную работу и понимание.
"Я рад, что мы нашли правильное решение. Наш город многонациональный и многоконфессиональный, мы должны учитывать это в своей работе. Мы исходили из принципов христианского миролюбия, именно этот принцип позволил нам разрешить вопрос к всеобщему согласию и радости", – добавил отец Сергий.
Также документом предусматривалось заключение договора безвозмездного пользования имуществом для размещения планетария сроком на два года.
Барнаульский планетарий – один из старейших в России, расположен с 1950 года в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви, построенной в 1909 году. Решение о том, что планетарий (общей площадью 275,6 кв. м) и земельный участок под ним (2787 кв. м) передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году. В этом здании ранее размещалась церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
С высокой вероятностью планетарий переедет через два года в здание бывшего кинотеатра "Родина", которое к этому моменту, после завершения строительства театра "Сказка", уже будет пустовать.
Комментарии
Жесть - они уже собственностью государевой распоряжаются...
Церкви каждый день плодятся и каждый день в такой же прогрессии действует нож и топор со своими жертвами. В СССР, когда опиуму для народа прищемили хвост, такого разбоя ножа и топора не было.
жесть
в новосибирский планетарий билеты надо заранее покупать
а у нас из парка - церковь бахнут!
ну давайте еще один ТЦ построим там ? говорят же в Администрации, что лучший отдых с детьми для Барнаула это посещение ТЦ, а не парков или планетариев!