"Кубок Содружества" по хоккею на траве среди женщин стартовал в городе Барановичи. В первых двух встречах алтайские хоккеистки уступили украинской "Сумчанке" со счетом 1:4 и белорусской "Виктории" со счетом 1:5.

Всего в соревнованиях участвуют 10 команд. Они разделены на две группы. В группе "А" выступают белорусские "Ритм" (Гродно), "Текстильщик Бар-ГУ" (Барановичи), сборная Казахстана, а также российские "Дончанка" (Волгодонск) и "Динамо-ГАП" (Казань).

В группе "Б" играют белорусские ХК "Минск", "Виктория" (Смолевичи), "Коммунальщик", украинская "Сумчанка" и "Динамо" (Электросталь). В полуфинал выйдут по две сильнейшие команды, которые и разыграют медали турнира.

Сегодня "Коммунальщик" встречается с "Минском".