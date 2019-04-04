В машине подозреваемых обнаружено еще 126 фальшивых банкнот / Фото: 22.мвд.рф

Силовики в Барнауле задержали двоих подозреваемых в сбыте фальшивых купюр номиналом 1000 рублей, сообщили в региональном главке МВД России.

Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по краевой столице совместно с коллегами из ГУ МВД России по региону и сотрудниками регионального Управления ФСБ России.

Согласно предварительной информации, мужчины 34-х и 35-ти лет причастны к сбыту фальшивых денежных знаков на территории Барнаула. В день задержания подозреваемые сбыли на городских сельскохозяйственных рынках девять фальшивых купюр номиналом 1000 рублей.

"Спецоперация по их задержанию проходила при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии на одной из улиц краевой столицы. В автомобиле подозреваемых обнаружены и изъяты 126 купюр номиналом 1000 рублей с признаками подделки, которые были направлены на экспертизу", – уточняют в полиции.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают работу над установлением всех эпизодов преступной деятельности задержанных, а также лиц, причастных к изготовлению фальшивых банкнот.