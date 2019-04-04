Видеозапись, где мужчина давит волка гусеницами снегохода, попало в поле зрения правоохранительных органов, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Расследовать инцидент жестокой охоты будет Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура.

Действия водителя снегохода будут рассмотрены на предмет наличия признаков уголовно-наказуемого преступления.

Речь идет об охоте с использованием транспортных средств в запрещенный период без соответствующего разрешения.

Проверка проводится совместно с органами полиции и Минприроды Алтайского края.