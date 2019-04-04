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Минтранс отказался от идеи установить габариты ручной клади

, ИА "Амител"
Это связано с большим количеством самолетов с разными размерами багажных полок

Минтранс изучил возможность установить минимальные габариты бесплатной ручной клади в авиаперевозках и отказался от такой идеи, сообщает ТАСС.

Такое решение связано с тем, что слишком большое количество самолетов имеют различные размеры багажных полок, пояснил замминистра транспорта, курирующий авиационный блок, Александр Юрчик.

В связи с этим за авиакомпаниями оставили право самостоятельно регулировать размер бесплатно провозимой ручной клади.

Ранее предлагалось, что авиакомпании не смогут брать дополнительную плату за багаж, который по габаритам меньше установленных значений.

Размеры клади собирались рассчитывать исходя из предельных объемов багажных полок различных моделей самолетов.

Кроме того, рассматривался вариант габаритов багажа в зависимости от вместимости воздушного судна.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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