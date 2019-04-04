Несколько передвижных комплексов видеофиксации правонарушений "Арена" начнут работать в центре Барнаула с 5 апреля, сообщили в городской ГИБДД.

Спецтехника будет "держать под прицелом" проспект Ленина. В Госавтоинспекции напоминают, что на участке проспекта Ленина от улицы Молодежной до площади Баварина и в обратном направлении установлены знаки ограничения скорости до 40 километров в час в ночное время с 21:00 до 06:00.

В ГИБДД обращаются к водителям и убедительно просят их соблюдать правила дорожного движения.