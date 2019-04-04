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Минфин отложил перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

, ИА "Амител"
В случае принятия изменений, они вступят в силу в 2021 году вместо 2020-го
В законопроект о переводе шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс внесены поправки / Фото: pixabay.com

В законопроект о переводе шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс внесены поправки / Фото: pixabay.com

В законопроект о переводе шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс внесены поправки о сроках вступления его в силу, сообщает РБК.

Таким образом, даже если депутаты Госдумы его примут на весенней сессии, то он начнет действовать не в 2020 году, как изначально предполагалось, а в 2021-м, уточнил представитель министра финансов Андрей Лавров.

К такому решению пришли в ходе обсуждения вопроса на совещании в Минфине.

"Налогоплательщики и налоговые органы должны получить достаточно времени для того, чтобы адаптироваться к новым условиям", – аргументировал Лавров.

Напомним, ранее четыре крупнейших объединения бизнеса направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не включать неналоговые платежи в Налоговый кодекс.

Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, "Деловая Россия" и "Опора России" считают, что кодифицирование шести неналоговых платежей увеличит давление на бизнес и негативно скажется на его развитии.

Речь идет о таких платежах как утилизационный, экологический и курортный сборы, о плате за негативное воздействие на окружающую среду, отчислениях с грузоперевозчиков (система "Платон") и операторов связи.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

4.04.2019 12:38
- гость -

Вот какая мне разница, в налоговых это платежах, или в неналоговых. Оплачиваю это все равно я, конечный потребитель, физлицо обыкновенное.

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