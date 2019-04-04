Подробности наезда автомобиля на двух девушек-пешеходов, случившегося утром 4 апреля, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
По информации Госавтоинспекции, авария произошла в 10:15 в районе здания №79 по проспекту Комсомольскому. По имеющейся информации, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, допустил наезд на двух девушек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Также в ГИБДД уточнили, что одна из пострадавших 2002 года рождения. Возраст второй девушки пока не выяснен. Их доставили в медучреждение для оказания помощи.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
там-же светофор стоит, кто на красный фигачил -то ?
Светофор не работал
Редакция!
Там перекресток регулируемый!
Он весь в светофорах!!
4.04.2019 12:54
- гость -
Дулацек, если свитафолы не лаботают, то песеходные пелеходы становятся нелегулилуемыми.
4.04.2019 12:54
- гость -
Дулацек, если свитафолы не лаботают, то песеходные пелеходы становятся нелегулилуемыми
Пострадавший?