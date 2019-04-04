Четверг, 4 Апрель, 14:34

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,16
€ 73,17
Обь
139см +32

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Схема "Таран": алтайские компании участвовали в сговоре на госзакупках лекарств

, ИА "Амител"
Краевое УФАС раскрыло сложную схему, которую недобросовестные участники рынка применяли для заключения выгодного госконтракта
Фото: zakupki-kontur.ru

Фото: zakupki-kontur.ru

Четыре алтайские компании и одна фирма из Новосибирска оказались замешанными в создании картелей на торгах по госзакупке лекарств для онкобольных. В течение нескольких лет участники сговора применяли сложную схему "Таран", которая позволила им выиграть не один аукцион в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Свердловской областях и ХМАО. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Алтайского краевого УФАС Степан Поспелов, уточнив, что сумма контрактов на поставку лекарств для онкологических больных составляла порядка 35 млн рублей.

"Три участника (алтайские компании) подавали заявки и снижали цену до 90% от максимальной цены контракта. Добросовестные участники рынка уходили, им был не интересен этот аукцион. На последней секунде другой участник делал предложение на 1% меньше максимальной цены контракта, и с ним заключали контракт на поставку препаратов (первые заявки отклонили, так как они заведомо не соответствовали требованиям закона, – прим. ред.). Побеждал новосибирский участник, а поставку ему осуществляла алтайская компания, которая находилась в реестре недобросовестных поставщиков и не могла участвовать в торгах. В процессе разбирательства выяснилось, что из четырех участников три даже не имели лицензии на фармацевтическую деятельность и производство лекарственных препаратов, не были в реестре Росздравнадзора".

Как пояснила Amic.ru начальник отдела антимонопольного контроля и естественных монополий Ольга Вихарева, в результате к ответственности привлекли 5 юридических и 8 должностных лиц. "Учитывая, что нарушение длилось на протяжении нескольких лет, люди менялись на должностях директоров, поэтому должностных лиц больше, чем юридических", – пояснила она.

Участники сговора получили предписания о прекращении согласованных действий на рынке. Также их обязали в течение года отчитываться о торгах, в которых они принимают участие. Компании оштрафовали на суммы от 100 тысяч рублей до 1 млн 100 тысяч рублей. Самый большой штраф был назначен алтайской фирме, внесенной в реестр недобросовестных поставщиков. Компания обратилась в суд и смогла снизить сумму штрафа до 562 тысяч рублей.

"При расчете штрафа мы исходили не только из суммы начальной максимальной цены торгов. По нормам КоАП мы не можем наложить штраф больше, чем 1/25 совокупного размера дохода. У некоторых фирм совокупный доход был маленький", – пояснила Ольга Вихарева.

На данный момент одна из фирм полностью заплатила штраф 100 тысяч рублей, а остальные четыре компании пока не внесли в бюджет ни копейки.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

4.04.2019 12:52
- гость -

В этой статье прекрасно абсолютно всё! В этой стране - вся Россия.

0  0
4.04.2019 12:58
Евгений

Названия у этих фирм есть?

0  0
4.04.2019 13:08
- гость -

ООО «Евроинвест», ООО «Гелиос», ООО «Лорем», ООО «Елена-Фарм» и в Новосибирской области - ООО «Капитал».

0  0
4.04.2019 13:14
- гость -

Заработали, скорей всего, намного больше. И будут продолжать вести свой бизнес таким же образом. Схему, конечно, изменят.

0  0
4.04.2019 13:18
- гость -

Спасибо комментаторам, что написали. Почему же редакция боится озвучивать названия,если все доказано уже?
Кстати, Елена фарм, наконец то допрыгался... Вован

0  0
4.04.2019 13:48
- гость -

вот так и живем, официально у нас ни у кого денег нет, только куча новых дорогих машин, элитных квартир и тд. а я все думаю где люди столько зарабатывают...))))

0  0
4.04.2019 14:32
От та так

А чё так можно было, почему я не допёдрил до этой схемы ранее. А наверное потому, что в гос службе сто пудово замазаный был, который пропускал заведомо косячные заявки от 3-х организаций иначе они на этапе проверки этих бы заявок побрили этих трёх участников, так как у них нет лицензии. Ню ню не всех повязали

0  0
4.04.2019 14:33
- гость -

из четырех участников три даже не имели лицензии на фармацевтическую деятельность и производство лекарственных препаратов, не были в реестре Росздравнадзора".


и как таких допускают?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
14:32
В Алтайском крае отреставрировали малоизвестные этюды Чорос-Гуркина 0
14:23
Проблемный закон о декларациях для муниципальных депутатов могут смягчить 0
14:14
Назван ТОП-10 регионов РФ, где чаще всего бывают иностранцы 0
14:03
Россиянам могут ввести получение зарплат по номеру телефона 1
13:50
Барнаулец потерял 190 тысяч рублей, поверив лжесотруднице банка 1
13:34
Пьяный мотоциклист в Горном Алтае перевернулся, пытаясь скрыться от полиции 0
13:22
Польский генерал раскрыл план ядерного удара по России 4
13:15
Завотделением поликлиники на Алтае подозревают во взяточничестве 0
13:06
Названа причина ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, где погибли шестеро 0
12:49
Схема "Таран": алтайские компании участвовали в сговоре на госзакупках лекарств 8
12:34
Любителей скорости в центре Барнаула вычислят с помощью спецтехники 12
12:21
Стали известны подробности наезда на двух девушек-пешеходов в центре Барнаула 7
12:16
Минфин отложил перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс 1
12:03
Минтранс отказался от идеи установить габариты ручной клади 0
11:50
Барнаульский "Коммунальщик" дважды проиграл в Беларуси 1
11:34
Мужчиной, задавившим на снегоходе волка, занялась алтайская прокуратура 2
11:23
Елену Малышеву обвинили в оскорблении врачей 9
11:11
Очевидцы: автомобиль сбил двух пешеходов в Барнауле 0
11:02
Долги по зарплате перед работниками "Иткульского спиртзавода" погасили 2
11:00
От улыбки станет всем светлей: качественное отбеливание в "РЖД-Медицина" Барнаул 0
10:51
Силовое задержание сбытчиков фальшивых купюр провели в Барнауле 14
10:45
Менеджер "Ростелекома" победил в конкурсе лучших российских руководителей 2
10:32
Барнаульскому планетарию разрешили оставаться в здании церкви еще 2 года 6
10:22
Порошенко принял вызов Зеленского на стадион для дебатов 12
10:14
МЧС: "Подтоплений в Алтайском крае в ближайший период не будет" 1
10:05
Росстат ответил Кремлю, как получил показатели уровня жизни 8
09:48
Воду отключили в барнаульском поселке Спутник для промывки водонапорной башни 0
09:32
Турцию поставили перед выбором: НАТО или С-400 5
09:23
Телеведущий Норкин "исчез" из студии НТВ после спора с экспертом 25
09:12
Голикова заявила об идее выдавать маткапитал за рождение первенца 6
09:02
Войти в зону комфорта: почему люди со всей страны едут в Белокуриху 0
09:00
Соблазнительная и очень вкусная: утолит голод пицца в Manhattan-pizza 1
08:51
Избиение кондуктора и пассажирки в автобусе Бийска попало на видео 9
08:38
Вода в двух реках Алтайского края приблизилась к критической отметке 1
08:25
Без страховок и на любые цели: где оформить выгодный кредит от 11,5% 0
08:14
Крысам тоже снятся сны: 13 фактов об удивительных грызунах 7
08:02
"Билайн" запускает новые выгодные тарифы: безлимитный интернет за 99 рублей 0
07:50
Десять любимых фильмов режиссера Андрея Тарковского 3
07:34
Ваш ребенок – звезда рекламы: подведены итоги детского конкурса от ИСК "Союз" 1
07:22
К барьеру: о чем алтайские партии спросят губернатора Томенко на его отчете 7
07:15
Развод на деньги и электросчетчик: как не попасться в ловушку мошенников 4
07:03
Огромную квартиру с сауной и теплыми полами продают в Бийске за 13,5 млн рублей 1
06:48
Белокуриха предлагает сократить размер курортного сбора 5
06:32
Детство без интернета, каким ты было 30
06:17
Дожди и +18 градусов обещают в Алтайском крае 4 апреля 0
06:11
Грызут железо, видят сны и влюбляются: 22 удивительных факта о способностях крыс 4
06:01
Каким бы мог быть парк "Изумрудный" по новому проекту архитекторов 25
05:55
Украинский хлебозавод декоммунизировал свой черный хлеб 3
04:55
МИД оценил заявления постпреда США при НАТО по Керченскому проливу 0
03:45
Более половины российских детей до трех лет не обеспечены местами в яслях 1
02:25
"Роскосмос" показал отработку посадки на Марс "Казачка" 1
01:14
Ученые разработали способ борьбы с аритмией с помощью пучков света 0
00:14
Росстат дал оптимистичные пояснения к своей статистике о бедности в стране 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.