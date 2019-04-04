Четыре алтайские компании и одна фирма из Новосибирска оказались замешанными в создании картелей на торгах по госзакупке лекарств для онкобольных. В течение нескольких лет участники сговора применяли сложную схему "Таран", которая позволила им выиграть не один аукцион в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Свердловской областях и ХМАО. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Алтайского краевого УФАС Степан Поспелов, уточнив, что сумма контрактов на поставку лекарств для онкологических больных составляла порядка 35 млн рублей.
"Три участника (алтайские компании) подавали заявки и снижали цену до 90% от максимальной цены контракта. Добросовестные участники рынка уходили, им был не интересен этот аукцион. На последней секунде другой участник делал предложение на 1% меньше максимальной цены контракта, и с ним заключали контракт на поставку препаратов (первые заявки отклонили, так как они заведомо не соответствовали требованиям закона, – прим. ред.). Побеждал новосибирский участник, а поставку ему осуществляла алтайская компания, которая находилась в реестре недобросовестных поставщиков и не могла участвовать в торгах. В процессе разбирательства выяснилось, что из четырех участников три даже не имели лицензии на фармацевтическую деятельность и производство лекарственных препаратов, не были в реестре Росздравнадзора".
Как пояснила Amic.ru начальник отдела антимонопольного контроля и естественных монополий Ольга Вихарева, в результате к ответственности привлекли 5 юридических и 8 должностных лиц. "Учитывая, что нарушение длилось на протяжении нескольких лет, люди менялись на должностях директоров, поэтому должностных лиц больше, чем юридических", – пояснила она.
Участники сговора получили предписания о прекращении согласованных действий на рынке. Также их обязали в течение года отчитываться о торгах, в которых они принимают участие. Компании оштрафовали на суммы от 100 тысяч рублей до 1 млн 100 тысяч рублей. Самый большой штраф был назначен алтайской фирме, внесенной в реестр недобросовестных поставщиков. Компания обратилась в суд и смогла снизить сумму штрафа до 562 тысяч рублей.
"При расчете штрафа мы исходили не только из суммы начальной максимальной цены торгов. По нормам КоАП мы не можем наложить штраф больше, чем 1/25 совокупного размера дохода. У некоторых фирм совокупный доход был маленький", – пояснила Ольга Вихарева.
На данный момент одна из фирм полностью заплатила штраф 100 тысяч рублей, а остальные четыре компании пока не внесли в бюджет ни копейки.
Комментарии
В этой статье прекрасно абсолютно всё! В этой стране - вся Россия.
Названия у этих фирм есть?
ООО «Евроинвест», ООО «Гелиос», ООО «Лорем», ООО «Елена-Фарм» и в Новосибирской области - ООО «Капитал».
Заработали, скорей всего, намного больше. И будут продолжать вести свой бизнес таким же образом. Схему, конечно, изменят.
Спасибо комментаторам, что написали. Почему же редакция боится озвучивать названия,если все доказано уже?
Кстати, Елена фарм, наконец то допрыгался... Вован
вот так и живем, официально у нас ни у кого денег нет, только куча новых дорогих машин, элитных квартир и тд. а я все думаю где люди столько зарабатывают...))))
А чё так можно было, почему я не допёдрил до этой схемы ранее. А наверное потому, что в гос службе сто пудово замазаный был, который пропускал заведомо косячные заявки от 3-х организаций иначе они на этапе проверки этих бы заявок побрили этих трёх участников, так как у них нет лицензии. Ню ню не всех повязали
из четырех участников три даже не имели лицензии на фармацевтическую деятельность и производство лекарственных препаратов, не были в реестре Росздравнадзора".
и как таких допускают?