Четыре алтайские компании и одна фирма из Новосибирска оказались замешанными в создании картелей на торгах по госзакупке лекарств для онкобольных. В течение нескольких лет участники сговора применяли сложную схему "Таран", которая позволила им выиграть не один аукцион в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Свердловской областях и ХМАО. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Алтайского краевого УФАС Степан Поспелов, уточнив, что сумма контрактов на поставку лекарств для онкологических больных составляла порядка 35 млн рублей.

"Три участника (алтайские компании) подавали заявки и снижали цену до 90% от максимальной цены контракта. Добросовестные участники рынка уходили, им был не интересен этот аукцион. На последней секунде другой участник делал предложение на 1% меньше максимальной цены контракта, и с ним заключали контракт на поставку препаратов (первые заявки отклонили, так как они заведомо не соответствовали требованиям закона, – прим. ред.). Побеждал новосибирский участник, а поставку ему осуществляла алтайская компания, которая находилась в реестре недобросовестных поставщиков и не могла участвовать в торгах. В процессе разбирательства выяснилось, что из четырех участников три даже не имели лицензии на фармацевтическую деятельность и производство лекарственных препаратов, не были в реестре Росздравнадзора".

Как пояснила Amic.ru начальник отдела антимонопольного контроля и естественных монополий Ольга Вихарева, в результате к ответственности привлекли 5 юридических и 8 должностных лиц. "Учитывая, что нарушение длилось на протяжении нескольких лет, люди менялись на должностях директоров, поэтому должностных лиц больше, чем юридических", – пояснила она.

Участники сговора получили предписания о прекращении согласованных действий на рынке. Также их обязали в течение года отчитываться о торгах, в которых они принимают участие. Компании оштрафовали на суммы от 100 тысяч рублей до 1 млн 100 тысяч рублей. Самый большой штраф был назначен алтайской фирме, внесенной в реестр недобросовестных поставщиков. Компания обратилась в суд и смогла снизить сумму штрафа до 562 тысяч рублей.

"При расчете штрафа мы исходили не только из суммы начальной максимальной цены торгов. По нормам КоАП мы не можем наложить штраф больше, чем 1/25 совокупного размера дохода. У некоторых фирм совокупный доход был маленький", – пояснила Ольга Вихарева.

На данный момент одна из фирм полностью заплатила штраф 100 тысяч рублей, а остальные четыре компании пока не внесли в бюджет ни копейки.