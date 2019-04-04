Микроавтобус с пассажирами в Подмосковье протаранил стоящую на обочине фуру, в результате чего погибли шесть человек, сообщает ТАСС.

Еще двое, в том числе ребенок, доставлены в больницу с травмами различной тяжести.

Страшная авария случилась на 65-м километре трассы М-4 "Дон" сегодня, 4 апреля, в 5:15.

По предварительным данным полицейских, ДТП могло произойти из-за того, что водитель транспортного средства уснул за рулем.

На месте автокатастрофы работали 32 человека и 11 единиц техники, уточнили в ГУ МЧС России по Московской области.