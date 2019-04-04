Микроавтобус с пассажирами в Подмосковье протаранил стоящую на обочине фуру, в результате чего погибли шесть человек, сообщает ТАСС.
Еще двое, в том числе ребенок, доставлены в больницу с травмами различной тяжести.
Страшная авария случилась на 65-м километре трассы М-4 "Дон" сегодня, 4 апреля, в 5:15.
По предварительным данным полицейских, ДТП могло произойти из-за того, что водитель транспортного средства уснул за рулем.
На месте автокатастрофы работали 32 человека и 11 единиц техники, уточнили в ГУ МЧС России по Московской области.
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