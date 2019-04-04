Пьяный мотоциклист в Горном Алтае, пытаясь скрыться от полиции, попал в ДТП и получил травмы, сообщили в республиканском МВД.

Инцидент произошел вечером 3 апреля в селе Усть-Кан, когда экипаж ДПС, осуществлявший надзор за дорожным движением, увидел движущийся мотоцикл Raсer без государственных регистрационных знаков.

"Водитель управлял транспортным средством без защитного шлема. Автоинспекторы попытались остановить нарушителя, но водитель не выполнил законного требования сотрудника полиции и продолжил движение, значительно прибавив скорость. Не справившись с управлением, мотоциклист допустил опрокидывание транспортного средства", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

Водителя доставили в больницу, госпитализация ему не потребовалась. За рулем мотоцикла находился 29-летний житель Усть-Канского района, который не имел права на управление транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии возбуждено административное расследование, в отношении мотоциклиста составлены административные материалы.