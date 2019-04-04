Полиция в Барнауле возбудила уголовное дело о мошенничестве в связи с тем, что у горожанина 1956 года рождения была похищена сумма в размере 190 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, на сотовый телефон потерпевшему позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником одного из банков. Женщина сказала, что мошенники пытаются похитить с карты горожанина деньги.

Поэтому, по ее словам, карту необходимо было заблокировать.

"Мужчина поверил словам звонившей и назвал персональные данные карты и коды из смс-сообщений. Впоследствии мужчина узнал, что с его счета произошло списание денежных средств – около 190 тысяч рублей", – добавляют в полиции.

Правоохранители призывают граждан не поддаваться на уловки мошенников и не сообщать незнакомцам данные своих банковских карт.