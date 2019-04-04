Бывший главнокомандующий Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак рассказал Wirtualna Polska о существовании у американцев плана ядерного удара по России, сообщает РБК.

По его словам, такое развитие событий предусмотрено США на тот случай, если Путин нападет на поляков.

При этом генерал признал, что даже если тратить на оружие 5% от ВВП, все равно никаких шансов у Польши самостоятельно противостоять России нет.

Именно поэтому поляки и вступили в НАТО, утверждает Скшипчак. При этом он выразил опасения, что "альянс ослаб", так как "позволил РФ присоединить Крым и не вмешался в конфликт на Донбассе".