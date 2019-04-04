Работодателям могут разрешить перечислять зарплаты на счета сотрудников, прикрепленных к их номерам телефонов, сообщает РИА Новости.

О соответствующей инициативе рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. По ее словам, такая возможность прорабатывается Центробанком.

Суть ее в том, что юридическим лицам дадут возможность использовать систему быстрых платежей, чтобы переводить деньги физическим лицам, в том числе и зарплат.

Ранее аналогичную систему, в которую входят крупнейшие банки, запустили для граждан РФ, позволяя им быстро и без комиссии переводить деньги друг другу.

"Мы сейчас рассматриваем в системе быстрых платежей создание такой функции, как перевод физлица по телефону денежных средств на любой счет, который он хотел бы использовать, по своим зарплатным зачислениям", — пояснила Скоробогатова.

Она уверена, что это даст возможность работникам получать деньги на тот счет, но который они хотят.

По ее словам, инициативу уже одобрили многие банки.