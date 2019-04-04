Работодателям могут разрешить перечислять зарплаты на счета сотрудников, прикрепленных к их номерам телефонов, сообщает РИА Новости.
О соответствующей инициативе рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. По ее словам, такая возможность прорабатывается Центробанком.
Суть ее в том, что юридическим лицам дадут возможность использовать систему быстрых платежей, чтобы переводить деньги физическим лицам, в том числе и зарплат.
Ранее аналогичную систему, в которую входят крупнейшие банки, запустили для граждан РФ, позволяя им быстро и без комиссии переводить деньги друг другу.
"Мы сейчас рассматриваем в системе быстрых платежей создание такой функции, как перевод физлица по телефону денежных средств на любой счет, который он хотел бы использовать, по своим зарплатным зачислениям", — пояснила Скоробогатова.
Она уверена, что это даст возможность работникам получать деньги на тот счет, но который они хотят.
По ее словам, инициативу уже одобрили многие банки.
Комментарии
а давайте сразу переводить деньги в магазин...боюсь представить, куда будут переводить тем людям, которые принципиально не пользуются сотовым )))