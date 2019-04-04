В Алтайском крае отреставрировали малоизвестные этюды Чорос-Гуркина

Малоизвестные этюды знаменитого художника Григория Чорос-Гуркина отреставрировали в Алтайском крае. 25 апреля их можно будет увидеть на выставке "Прикосновение к Алтаю" в Алтайском государственном художественном музее, а этюд "Маральник" также выставят на площадке праздника "Цветение маральника" на Бирюзовой Катуни. Ранее работы хранились в фондах музея и не экспонировались.

Как сообщила на пресс-конференции в четверг, 4 апреля, директор Алтайского государственного краеведческого музея Наталья Вакалова, Григорий Чорос-Гуркин познакомился с флорой Алтая благодаря российскому ученому-этнографу, композитору и просветителю Андрею Анохину. Так родилась серия работ, которая в 50-е годы XX века попала к советскому ученому-садоводу, селекционеру Михаилу Лисавенко. А он передал эти произведения в краеведческий музей.

"Этюд небольшого формата выполнен маслом, вероятно, пленэрная работа. Данное произведение является ярким примером реалистической живописи, преобладает сплавленный мазок и пастозные моменты. Цвета сочные, но очень нежные и чистые, чувствуется настроение – яркий солнечный день, расцвет природы", – говорят об этюде в музее.

По словам Натальи Вакаловой, факт наличия работ Чорос-Гуркина в фондах краеведческого музея можно назвать сенсацией.

Отметим, что Григорий Иванович Чорос-Гуркин (1870-1937) является первым профессиональным художником среди представителей коренных народов Сибири. Он был воспитанником Петербургской Академии художеств, учеником известного живописца Ивана Ивановича Шишкина.