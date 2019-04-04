ТурСтат составил рейтинг самых популярных у туристов мест в 2018 году.

Абсолютным лидером в нем стала Москва. Ее посетили свыше 5 млн иностранцев.

Рядом расположился Санкт-Петербург с 3,9 млн посетителей из зарубежных стран.

Также отметку в миллион иностранных туристов превысили Подмосковье (2 млн), Краснодарский край и Крым (каждый свыше одного миллиона).

Также в топ-10 вошли Приморье (650 тысяч), Татарстан (346 тысяч), Иркутская (295 тысяч), Нижегородская (более 200 тысяч) и Владимирская (200 тысяч) области.

Напомним, что в первом квартале 2019 года в пятерку самых популярных направлений у туристов из других государств попал и Новосибирск.