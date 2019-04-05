Избирательное законодательство сегодня одно из самых подвижных и меняется каждый электоральный цикл. Одним из "новшеств" сентябрьских выборов этого года в разных регионах России станет увеличение количества одномандатников, а где-то даже полный переход на мажоритарную избирательную систему. В кулуарах краевого Законодательного собрания уже обсуждают варианты увеличения одномандатных округов, об этом порталу Amic.ru рассказал алтайский политтехнолог Антон Понрашев.

В Республике Алтай Госсобрание Эл Курултай уже приняло изменения в закон "O выборах депутатов Республики Алтай". Таким образом, если ранее Госсобрание формировалось по принципу 50/50 (половина списочников, половина одномандатников), то теперь количество списочников там сократилось в два раза, а количество одномандатников наоборот – увеличилось.

"В первую очередь, от таких изменений страдают оппозиционные парламентские партии, поэтому все оппозиционные партии (КПРФ, ЛДПР, "СР" и "Патриоты России") в Эл Курултай выступили против этой инициативы. Причина, собственно, проста – все депутаты этих партий в нынешнем созыве избраны именно по партийным спискам", – считает собеседник.

В Чите, например, в феврале этого года региональный парламент принял положение, в соответствии с которым выборы депутатов в городской парламент Читы будут проходить исключительно по одномандатным избирательным округам.

В марте Госсобрание Марий Эл изменило принцип формирования регионального парламента. Теперь там действует пропорция 75:25 (39 парламентариев проходят по одномандатным округам, 13 – от партий).

"Изменение соотношения списочников и одномандатников – это федеральный тренд. Если он будет признан положительным, то подобные изменения могут ждать другие регионы, в том числе и Алтайский край. Если бы в этом году у нас были выборы краевого Законодательного собрания, то вполне возможно, что региональное избирательное законодательство претерпело бы изменения", – говорит Антон Понкрашев.

Делать выводы о том, насколько эффективны данные изменения избирательных систем в регионах можно будет уже в сентябре этого года. Собственно, тогда и станет понятно, будет ли в остальных субъектах меняться выборное законодательство. Учитывая традиционно высокий уровень протестной активности в регионе, есть все основания полагать, что к 2021 году, когда пройдут выборы в АКЗС, избирательная система в Алтайском крае изменится.

На последних выборах в АКЗС оппозиция смогла выиграть три одномандатных округа (два у "СР", один у ЛДПР). Даже учитывая этот результат, скорее всего КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР не поддержат изменение региональной избирательной системы, считает политтехнолог.

"По сути, сейчас мы можем наблюдать возвращение систем, которые уже работали в регионах России. До 2003 года субъекты Российской Федерации самостоятельно определяли избирательную систему для выборов своего законодательного или представительного органа. И в большинстве регионов использовалась именно мажоритарная система относительного большинства. В части регионов применялась мажоритарная система абсолютного большинства и так далее", – заключает он.