Житель Шипуновского района Алтайского края признан виновным в убийстве собственного отца, который сделал ему замечание по поводу того, что мужчина распивал алкоголь со своим другом.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых оказался 36-летний мужчина. Установлено, что в ночное время в декабре прошлого года осужденный распивал спиртное с другом в своем доме в селе Шипуново.

"Так как мужчина проживал с родителями, отец сделал ему замечание и попросил прекратить распитие. В ходе конфликта, переросшего в драку, сын причинил ему смертельное ранение грудной клетки, от которого мужчина скончался на месте происшествия", – отмечают в СКР.

Своей вины селянин не признал, заявляя, что его отец якобы сам упал на нож.

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима.