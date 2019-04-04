Только 47% должников не платят по кредитам из-за того, что нет на это денег, следует из данных опроса Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, сообщает РБК.

Исследователи посредством звонков на номера должников спрашивали о причинах образования задолженности.

Второй по популярности ответ – это несогласие с суммой долга. Так ответили 13% респондентов.

Еще 9% людей считают, что после суда им снизят сумму задолженности.

7% должников объяснили, что просто неправильно поняли условия кредита. Еще столько же людей ответили, что не видят смысла его отдавать.

6% опрошенных заявили, что у них имеются поручители, с которых можно спросить сумму долга.

5% заявили, что во всем виноваты мошенники, 4% – что не знают, как оплачивать и 2% – что не брали никакого кредита.