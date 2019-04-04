Только 47% должников не платят по кредитам из-за того, что нет на это денег, следует из данных опроса Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, сообщает РБК.
Исследователи посредством звонков на номера должников спрашивали о причинах образования задолженности.
Второй по популярности ответ – это несогласие с суммой долга. Так ответили 13% респондентов.
Еще 9% людей считают, что после суда им снизят сумму задолженности.
7% должников объяснили, что просто неправильно поняли условия кредита. Еще столько же людей ответили, что не видят смысла его отдавать.
6% опрошенных заявили, что у них имеются поручители, с которых можно спросить сумму долга.
5% заявили, что во всем виноваты мошенники, 4% – что не знают, как оплачивать и 2% – что не брали никакого кредита.
Комментарии
А по средствам жить не пробовали?
вот и получается, что гнать бочку на банки - это как минимум, необоснованно.
истину говорите братья!
Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств,
Что за контора? Разве в России есть титульная нация? Нацизмом попахивает. Или про какую нацию или национальность речь?
Опрос: 47% должников по кредитам не платят из-за отсутствия денег
А почему не говорят о процентах по кредиту? Сколько?
Сбербанк в Чехии даёт кредит под 4% годовых, а в России под 12%..почему?