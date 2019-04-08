Сервис займов под залог "Ваш инвестор" предоставляет деньги на любые цели. Каждый автовладелец может получить деньги взаймы быстро и на простых условиях, не обращаясь к друзьям и родственникам за финансовой помощью.

Шаг 1. Подаете простую онлайн-заявку на заем на сайте или через менеджера контакт-центра по телефону 8-800-555-00-31. Отвечаете на уточняющие вопросы специалиста и ждете предварительного решения.

Шаг 2. Представитель компании оперативно перезванивает и озвучивает предварительное решение. Если оно положительное, то договариваетесь о встрече для оценки автотранспорта. На этом этапе представитель компании осматривает автомобиль, проверяет его исправность и определяет рыночную стоимость, которая влияет на максимальную сумму займа.

Шаг 3. Подробно и тщательно обсуждаете с представителем компании все условия займа, подписываете договор и получаете деньги.

Требования к автомобилю просты: он должен быть технически исправен, не заложен в других организациях, номера должны быть в порядке. От заемщика не требуются справки о доходах и поручители.

В компании "Ваш инвестор" можно выбрать программу, согласно которой автомобиль остается в пользовании клиента на все время действия займа. Кроме того, есть возможность досрочного погашения займа или наоборот – его продления. А постоянные клиенты получают скидки и им может быть предоставлен дополнительный период для внесения очередного платежа без начисления штрафов.

Подать онлайн-заявку на заем под залог авто можно на сайте

ООО МКК "Ваш инвестор"

тел.: 8-800-555-00-31 (звонок по России бесплатный)

vashinvestor.ru

Займы предоставляет Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Ваш инвестор". Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru . E-mail: info@vashinvestor.ru.