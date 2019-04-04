Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин, находясь в рабочей поездке в Онгудайском районе, осмотрел разрушенный паводком прошлого года мостовой переход через реку Урсул в селе Онгудай.

По словам подрядчика, срок завершения проектно-изыскательских работ по строительству объекта и прохождения государственной экспертизы – 28 июня. Олег Хорохордин поручил ускорить процесс согласования всей необходимой документации.

"У нас сегодня есть возможность получить финансирование. Было давно поручение принять все меры, чтобы максимально уменьшить срок получения необходимой документации и построить мост. Дальше тянуть нельзя, жителям нужен этот переход", – подчеркнул Олег Хорохордин.

Напомним, строительство моста запланировано за счет софинансирования из федерального бюджета. Всего для восстановления необходимо порядка 210 миллионов рублей, из них средства федерального бюджета – 199,5 миллиона рублей, средства республиканского бюджета – 10,5 миллиона рублей.

В связи с обрушением части моста, 246 школьников, которые проживают на левом берегу реки Урсул, подвозят к месту обучения. Объездной путь составляет семь километров.