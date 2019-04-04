Конституционный суд России рассмотрел жалобу депутатов Госдумы от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" на повышение пенсионного возраста, сообщает РБК.
Судьи констатировали законность решения правительства. В частности, они не нашли в нем противоречий с Конституцией РФ и международным правом, так как в других странах на протяжении последних 20 лет проводились аналогичные реформы.
Не смутил судей и приведенный в обращении факт, что большая часть населения страны против такой реформы.
Если законы принимаются в интересах населения законодателями, которые были избраны им, то поддержка большей части страны для их принятия совсем необязательна.
Противники таких законов могут в следующий раз проголосовать против партии, их принявшей, но самих законов это не отменяет, гласит постановление суда.
Комментарии
Чего и требовалось доказать.
Путей для маневра больше не осталось. Шах и Мат.
прихвостни путинские. нет в России честного суда!
А мне нравится...но всё равно, вы не усвоите этот урок. Шоу продолжится.
Очень юридически выверенное решение - "так как в других странах на протяжении последних 20 лет проводились аналогичные реформы"
А вот ещё в некотрых странах, есть смертная казнь, отрубание рук, побивание камнями...
Давайте будем последовательны тогда!
В Китае снижают пенсионный возраст и НДС.
15:53
- гость -
Хватило бы и пули в жбан проворовавшегося чиновника, как у наших будущих Жёлтых Господ.
"Противники таких законов могут в следующий раз проголосовать против партии", ну да, Томенко примкнул к ЕР уже после того, как был выбран...
А судьи то кто...
Ни одного голоса "единой россии" на всех следующих выборах, эти господа привыкли только драть три шкуры с населения, ни единого!!!