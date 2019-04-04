Конституционный суд России рассмотрел жалобу депутатов Госдумы от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" на повышение пенсионного возраста, сообщает РБК.

Судьи констатировали законность решения правительства. В частности, они не нашли в нем противоречий с Конституцией РФ и международным правом, так как в других странах на протяжении последних 20 лет проводились аналогичные реформы.

Не смутил судей и приведенный в обращении факт, что большая часть населения страны против такой реформы.

Если законы принимаются в интересах населения законодателями, которые были избраны им, то поддержка большей части страны для их принятия совсем необязательна.

Противники таких законов могут в следующий раз проголосовать против партии, их принявшей, но самих законов это не отменяет, гласит постановление суда.