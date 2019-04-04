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Самолет-памятник на улице Взлетной в Барнауле будет отреставрирован

, ИА "Амител"
Реактивный учебно-боевой самолет Л-39 был установлен на пересечении улиц Шумакова и Взлетной в 2000 году
Будет демонтирована старая обшивка и укреплен постамент / Иллюстрация: barnaul.org

Будет демонтирована старая обшивка и укреплен постамент / Иллюстрация: barnaul.org

Памятник "Реактивный учебно-боевой самолет Л-39 "Альбатрос", расположенный в Барнауле на пересечении улиц Взлетной и Шумакова, будет отреставрирован, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Напомним, что самолет был установлен в 2000 году в память о барнаульских летчиках.

Два года назад скульптура была покрашена силами предпринимателей, входящих в состав Совета директоров и Совета предпринимателей при главе администрации Индустриального района.

В 2018 году эксперты обследовали конструкцию и выяснили, что некоторые механизмы и соединения требуют ремонта и укрепления. Необходимые работы были проведены в полном объеме.

В текущем же году самолет включен в районный план благоустройства. В соответствии с муниципальным контрактом будет демонтирована старая металлическая обшивка авиапамятника, которую сменит новая цветная, укреплен постамент.

В сквере возле памятника в 2020 году появится газон, будут установлены вазоны с цветами, подходы выложат плиткой, поставят скамейки и урны.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

4.04.2019 16:16
АБОРИГЕН

Лучше дорогу отреставрируйте и заодно 25 этажку снесите.

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4.04.2019 16:24
гость

Поистине достойное решение - данный памятник настоящее украшение микрорайона на улице ВЗЛЕТНОЙ!!!
Очень жалко, что при строительстве магазина на пересечении улиц Балтийской и Шумакова бесследно пропал еще один символ - кораблик!
И хочется надеяться, что будет к Дню Победы отреставрирован памятный знак (поставленный к 60-летию Победы) на аллее с яблонями (сейчас на него страшно смотреть)!!!

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4.04.2019 16:29
- гость -

Чешский учебный самолёт в память о барнаульских лёньчиках. Да.

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