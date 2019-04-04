Памятник "Реактивный учебно-боевой самолет Л-39 "Альбатрос", расположенный в Барнауле на пересечении улиц Взлетной и Шумакова, будет отреставрирован, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Напомним, что самолет был установлен в 2000 году в память о барнаульских летчиках.

Два года назад скульптура была покрашена силами предпринимателей, входящих в состав Совета директоров и Совета предпринимателей при главе администрации Индустриального района.

В 2018 году эксперты обследовали конструкцию и выяснили, что некоторые механизмы и соединения требуют ремонта и укрепления. Необходимые работы были проведены в полном объеме.

В текущем же году самолет включен в районный план благоустройства. В соответствии с муниципальным контрактом будет демонтирована старая металлическая обшивка авиапамятника, которую сменит новая цветная, укреплен постамент.

В сквере возле памятника в 2020 году появится газон, будут установлены вазоны с цветами, подходы выложат плиткой, поставят скамейки и урны.