Памятник "Реактивный учебно-боевой самолет Л-39 "Альбатрос", расположенный в Барнауле на пересечении улиц Взлетной и Шумакова, будет отреставрирован, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Напомним, что самолет был установлен в 2000 году в память о барнаульских летчиках.
Два года назад скульптура была покрашена силами предпринимателей, входящих в состав Совета директоров и Совета предпринимателей при главе администрации Индустриального района.
В 2018 году эксперты обследовали конструкцию и выяснили, что некоторые механизмы и соединения требуют ремонта и укрепления. Необходимые работы были проведены в полном объеме.
В текущем же году самолет включен в районный план благоустройства. В соответствии с муниципальным контрактом будет демонтирована старая металлическая обшивка авиапамятника, которую сменит новая цветная, укреплен постамент.
В сквере возле памятника в 2020 году появится газон, будут установлены вазоны с цветами, подходы выложат плиткой, поставят скамейки и урны.
Комментарии
Лучше дорогу отреставрируйте и заодно 25 этажку снесите.
Поистине достойное решение - данный памятник настоящее украшение микрорайона на улице ВЗЛЕТНОЙ!!!
Очень жалко, что при строительстве магазина на пересечении улиц Балтийской и Шумакова бесследно пропал еще один символ - кораблик!
И хочется надеяться, что будет к Дню Победы отреставрирован памятный знак (поставленный к 60-летию Победы) на аллее с яблонями (сейчас на него страшно смотреть)!!!
Чешский учебный самолёт в память о барнаульских лёньчиках. Да.