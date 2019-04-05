Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Шесть общественных территорий было отремонтировано в Барнауле в 2018 году в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда". Объекты, получившие вторую молодость, для краевой столицы выбирали всем городом. Буквально выбирали. В марте. Вместе с президентом страны Владимиром Путиным. В итоге на шесть общественных пространств было направлено более 100 миллионов рублей. Многие работы были завершены уже поздно осенью, когда на улице можно было перепрыгивать через сугробы. В ответ на сомнение о качестве таких работ в мэрии объяснили, что подрядчик, по условиям контракта, обязан будет устранить все замечания весной 2019 года. В ближайшее время специалисты администрации планируют побывать на объектах. Но уже принято решение, что на ряде пространствах будет высажено дополнительное количество деревьев. Мы побывали на этих территориях заранее и предлагаем посмотреть наш фоторепортаж.

Пешеходная Молодежная

Одним из самых интересных проектов программы стала реконструкция улицы Молодежной от проспекта Ленина до Красноармейского. Стоимость работ составила около 26 миллионов рублей. Проект специально разработал Институт архитектуры и дизайна АлтГТУ.

В рамках проекта весь асфальт был заменен на плитку желтого, оранжевого, серого цветов. На улице Молодежной появились новые скамейки. В основном они расположились ближе к Красноармейскому и Ленина. Длинные скамейки со спинками установлены в шахматном порядке рядом с театром драмы и корпусом Алтайского государственного университета. Также появились подпорные стенки с цветочными клумбами. После растаявшего снега они еще не помыты и не убраны, вдоль самой аллеи попадаются кучи песка, плитки и другого материала, видимо оставленного строителями после ремонта и до сих пор почему-то не убранного. Из-за вырубленных старых деревьев несколько "пустой" выглядит аллея. Высаженные осенью саженцы подрастут через несколько лет. Считается, что зона будет пользоваться большой популярностью у горожан. Насколько оправданы эти ожидания, покажет лето. Вдоль аллеи есть объекты притяжения – кафе и другие заведения общепита.

Нагорный парк

Нагорный парк в 2018 году пережил уже третий этап благоустройства за последние три года. До этого здесь была демонтирована старая лестница и построена новая. Однако этой весной новая лестница "порадовала" горожан новыми дефектами. На днях глава города Сергей Дугин пообещал исправить все недочеты "в ближайшее время".

Керамическую плитку, которая разрушается под ногами туристов, уже начали менять. Планируется, что в этом году значительную часть парка засеют газоном для тихого отдыха барнаульцев. Учитывая, что других таких мест в городе нет, данная идея пользовалась большой популярностью.

Сквер Химиков

Оказался самым сложным объектом в Барнауле. Здесь ремонтные работы завершались уже в середине ноября, когда выпал снег, а температура опускалась ночью до минус 20 градусов. Всего было уложено более 3 тысяч кв. метров плиточного покрытия. Организованы карманы для 44 лавочек, в едином стиле изготовлены и урны. Территория сквера хорошо освещена. Раньше в данном районе Потока девушки боялись ходить даже днем – в сквере могли напасть ищущие любви и приключений мужчины. Сейчас сквер действительно стал симпатичнее, хотя к недоумению горожан одна из дорожек практически упирается в зал ритуальных услуг. Его владелец "разлучил" двух львов: разделил дешевым забором.

Ленинградская аллея

Аллея расположена между улицами Ленинградской и Попова в Индустриальном районе города. Общая площадь ее составляет около 5900 квадратных метров. Вокруг находятся многоквартирные дома, а также школы, детские сады, парк культуры и отдыха "Лесная сказка" – место пользуется популярностью жителей микрорайона.

Реконструкция аллеи обошлась в 8,7 миллиона рублей. В рамках благоустройства здесь появилась тротуарная плитка, обустроены опоры освещения. Кроме этого, строители высадили новые деревья и кустарники, посеяли газон.

Учитывая, что рядом много пивных баров, лавочки точно будут пользоваться популярностью у молодежи. Однако в целом для спального района Барнаула проект можно считать удачным.

Площадь Мира и аллея Целинников

Площадь Мира уже давно стала одним из любимых мест отдыха жителей Ленинского района. На участке между улицами Антона Петрова, Исакова и четной и нечетной сторонами улицы Островского было обновлено освещение, высажены новые ели, а вместо старого асфальта выложена плитка.

На самой площади был отремонтирован фонтан. В ходе реконструкции чаши фонтана привели к единой геометрической форме и заменили облицовку. У фонтана появилась подсветка и разноуровневые струи воды. Однако у общественников уже возникли вопросы к подрядчику по качеству работ: плитка проседает и уже сейчас понятно, что на некоторых участках ее придется переделывать уже в ближайшее время.

Сквер адмирала Кузнецова

Самый "скромный" из шести проектов прошлого года. Сквер адмирала Кузнецова расположен на пересечении улиц Шумакова и Балтийской в Индустриальном районе. Общая площадь сквера составляет 4500 кв.м. Но к ноябрю и здесь провели масштабную реконструкцию: ремонт асфальтированного покрытия, устройство опор освещения, детской и спортивной площадок, установку малых архитектурных форм, посадку кустарников и деревьев, обустройство газона и цветников.