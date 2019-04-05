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Комфортная городская среда: как в Барнауле перезимовали общественные территории

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Фоторепортаж с шести объектов, которые были реконтруированы в 2018 году

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Шесть общественных территорий было отремонтировано в Барнауле в 2018 году в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда". Объекты, получившие вторую молодость, для краевой столицы выбирали всем городом. Буквально выбирали. В марте. Вместе с президентом страны Владимиром Путиным. В итоге на шесть общественных пространств было направлено более 100 миллионов рублей. Многие работы были завершены уже поздно осенью, когда на улице можно было перепрыгивать через сугробы. В ответ на сомнение о качестве таких работ в мэрии объяснили, что подрядчик, по условиям контракта, обязан будет устранить все замечания весной 2019 года. В ближайшее время специалисты администрации планируют побывать на объектах. Но уже принято решение, что на ряде пространствах будет высажено дополнительное количество деревьев. Мы побывали на этих территориях заранее и предлагаем посмотреть наш фоторепортаж.

Пешеходная Молодежная

Одним из самых интересных проектов программы стала реконструкция улицы Молодежной от проспекта Ленина до Красноармейского. Стоимость работ составила около 26 миллионов рублей. Проект специально разработал Институт архитектуры и дизайна АлтГТУ.

В рамках проекта весь асфальт был заменен на плитку желтого, оранжевого, серого цветов. На улице Молодежной появились новые скамейки. В основном они расположились ближе к Красноармейскому и Ленина. Длинные скамейки со спинками установлены в шахматном порядке рядом с театром драмы и корпусом Алтайского государственного университета. Также появились подпорные стенки с цветочными клумбами. После растаявшего снега они еще не помыты и не убраны, вдоль самой аллеи попадаются кучи песка, плитки и другого материала, видимо оставленного строителями после ремонта и до сих пор почему-то не убранного. Из-за вырубленных старых деревьев несколько "пустой" выглядит аллея. Высаженные осенью саженцы подрастут через несколько лет. Считается, что зона будет пользоваться большой популярностью у горожан. Насколько оправданы эти ожидания, покажет лето. Вдоль аллеи есть объекты притяжения – кафе и другие заведения общепита.

Нагорный парк

Нагорный парк в 2018 году пережил уже третий этап благоустройства за последние три года. До этого здесь была демонтирована старая лестница и построена новая. Однако этой  весной новая лестница "порадовала" горожан новыми дефектами. На днях глава города Сергей Дугин пообещал исправить все недочеты "в ближайшее время".

Керамическую плитку, которая разрушается под ногами туристов, уже начали менять. Планируется, что в этом году значительную часть парка засеют газоном для тихого отдыха барнаульцев. Учитывая, что других таких мест в городе нет, данная идея пользовалась большой популярностью.

Сквер Химиков

Оказался самым сложным объектом в Барнауле. Здесь ремонтные работы завершались уже в середине ноября, когда выпал снег, а температура опускалась ночью до минус 20 градусов. Всего было уложено более 3 тысяч кв. метров плиточного покрытия. Организованы карманы для 44 лавочек, в едином стиле изготовлены и урны. Территория сквера хорошо освещена. Раньше в данном районе Потока девушки боялись ходить даже днем – в сквере могли напасть ищущие любви и приключений мужчины. Сейчас сквер действительно стал симпатичнее, хотя к недоумению горожан одна из дорожек практически упирается в зал ритуальных услуг. Его владелец "разлучил" двух львов: разделил дешевым забором.

Ленинградская аллея

Аллея расположена между улицами Ленинградской и Попова в Индустриальном районе города. Общая площадь ее составляет около 5900 квадратных метров. Вокруг находятся многоквартирные дома, а также школы, детские сады, парк культуры и отдыха "Лесная сказка" – место пользуется популярностью жителей микрорайона.

Реконструкция аллеи обошлась в 8,7 миллиона рублей. В рамках благоустройства здесь появилась тротуарная плитка, обустроены опоры освещения. Кроме этого, строители высадили новые деревья и кустарники, посеяли газон.

Учитывая, что рядом много пивных баров, лавочки точно будут пользоваться популярностью у молодежи. Однако в целом для спального района Барнаула проект можно считать удачным.

Площадь Мира и аллея Целинников

Площадь Мира уже давно стала одним из любимых мест отдыха жителей Ленинского района. На участке между улицами Антона Петрова, Исакова и четной и нечетной сторонами улицы Островского было обновлено освещение, высажены новые ели, а вместо старого асфальта выложена плитка.

На самой площади был отремонтирован фонтан. В ходе реконструкции чаши фонтана привели к единой геометрической форме и заменили облицовку. У фонтана появилась подсветка и разноуровневые струи воды. Однако у общественников уже возникли вопросы к подрядчику по качеству работ: плитка проседает и уже сейчас понятно, что на некоторых участках ее придется переделывать уже в ближайшее время.

Сквер адмирала Кузнецова

Самый "скромный" из шести проектов прошлого года. Сквер адмирала Кузнецова расположен на пересечении улиц Шумакова и Балтийской в Индустриальном районе. Общая площадь сквера составляет 4500 кв.м. Но к ноябрю и здесь провели масштабную реконструкцию: ремонт асфальтированного покрытия, устройство опор освещения, детской и спортивной площадок, установку малых архитектурных форм, посадку кустарников и деревьев, обустройство газона и цветников.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

5.04.2019 07:43
АБОРИГЕН

В городе Барнауле нет общественных пространств. Отремонтированный тротуар со скамейкой и пивным ларьком не считается общественным пространством. Места в городе где можно организовать общественное пространство есть, а специалистов разбирающихся в этом вопросе в городской администрации нет. Колхозное благоустройство с претензией на сталинскую эстетику в счёт не идёт.
И ещё один важный момент, при строительстве новых жилых кварталов и организации общественных пространств нужно высаживать не саженцы, а уже взрослые деревья. Казалось бы простая вещь, даже в Китае это понимают с их 30 этажными микрорайонами, но у нас упорно продолжают сажать "веники". Аллё ребята, в наших широтах вегетативный период составляет всего пару месяцев в год! Половина этих саженцев погибнет, а вторые станут похожи на деревья лет через 20, при условии что их не затопчут, что предлагаете делать до этого, дышать пылью? Так называемое кронирование это вообще уголовное преступление. После такой "процедуры" дерево уже не восстанавливается. Это делают только с больными деревьями! Совершенно очевидно что это очередной пережиток, но компетенция администрации к сожалению оставляет желать лучшего.

1  0
5.04.2019 07:54
Аборигену

Взрослое дерево стоит от 100 тысяч. 10 деревьев миллион. Ты согласен оплачивать такие посадки?. Ежегодные высадки молодых деревьев по всему городу и есть залог цветущего сада. Обновление должно быть всегда. Вспомните Бальийскую лет 5 назад и сейчас. Вся в цвету. Так что не нужно умничать а каждый год высаживать по одному дереву. Я например это делаю уже лет 10 и знаю все свои деревья .

0  1
5.04.2019 08:15
АБОРИГЕН

5.04.2019 07:54
Аборигену
Где ты видел высадку молодых деревьев? Это кусты, 50% из них деревьями никогда не станут. Ты не там начал считать деньги. Лучше посчитай сколько средств ежегодно уходит на некачественный ремонт дорог, теплосетей и прочей инфраструктуры.

1  0
5.04.2019 08:23
Чучмек

Почему на Молодёжной не сфотали "новые" газоны, в хлам раскатанные колёсами автомобилей? Интересно, увидят ли это "специалисты администрации", которые будут на днях прогуливаться по объектам...

0  0
5.04.2019 08:34
Чучмеку.

Раскатали газоны мы а администрация дура? Где логика? Бор засрали виноват Дугин. У подъездов все завалено мусором виноват Дугин. Мы то где живем? Может с себя начнем?

0  0
5.04.2019 08:35
- гость -

Места в городе где можно организовать общественное пространство есть, а специалистов разбирающихся в этом вопросе в городской администрации нет.

А почему вы еще не работаете в администрации и не курируете такие важные для горожан темы?

0  0
5.04.2019 08:39
- гость -


5.04.2019 08:35
- гость -


Каждый муж недоволен тем, как тратит деньги его жена и правительство. Разница лишь в том, что только правительство он не боится ругать открыто.

Так и Аборигеша.

0  0
5.04.2019 08:55
- гость -

5.04.2019 07:54
Аборигену
___
Какие 100к? А че не триста?
Сажать палки - это вообще деньги на выброс. Вырастут проценты из деревьев и увидят их следующие поколения. Только отмывать бабло этими "саженцами".

1  0
5.04.2019 08:56
- гость -

В Барнауле ОТСУТСТВУЕТ не то, что комфортная, вообще ГОРОДСКАЯ среда. Срач, мусор, грязь, пыль. Дугин идет на второй срок, так как классный парень. ОЧЕНЬ. Бесперспективняк. Щас будут красить деревья, бордюры и сажать питуньки. Забивая карманы зеленхоз-чинушам.

1  0
5.04.2019 09:03
- гость -

Вообще весь аппарат по благоустройству города - это никчемные управленцы, которые не должны быть на этих местах. Прямое вредительство городу.

0  0
5.04.2019 09:12
Чучмек

2 08:34
Т.е. я должен пойти и вкопать столбики или поднимать бордюрный камень, чтобы воспрепятствовать проезду на газон? Или всё же чиновникам следует лучше контролировать проектные работы, чтобы не допускать очевидных промахов? О том, что газоны будут раскатаны в первую же зиму, говорилось ещё осенью, когда столбики ограждения были установлены лишь вдоль тротуаров но не зелёных зон.

0  0
5.04.2019 09:14
Гость

8:34 если бы было сделано с умом никто газоны не раскатал, они вырубили деревья, сделали пространство, конечно люди стали ставить машины на газоны. Вообще от ул. Молодежной до пр-т Красноармейского неудачно сделано. Скамейки на голом пространстве это для кого вообще, летом точно на пекле не посидишь. Да сделали, но не для людей.

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